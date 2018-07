Sterke vrouw die tristesse niet uit de weg gaat

Sinds ze bij de indieband Warhaus de spotlights aan haar vriend Maarten Devoldere liet, is Sylvie Kreusch helemaal klaar voor een leven als frontvrouw. ‘Een platencontract? Geen must.’

De grootvader van Sylvie Kreusch had een wijnboerderij in de Dordogne. De Antwerpse bracht er als kind haar schoolvakanties door. Ze verschanste zich in de stalen ketels en ontdekte al zingend welke gloed echo en galm aan een vrouwenstem kunnen toevoegen, vertelt de zangeres op een terras in Gent, waar ze deeltijds samenwoont met haar vriend Maarten Devoldere, de zanger van Warhaus en Balthazar.

De rest van de week verblijft ze op een van de kamers van het hotel dat haar moeder runt in Antwerpen. Ze doet er allemaal ‘shitty jobs’ - afwassen, kamers poetsen - om zeker te zijn van een vast inkomen. Leefgeld, noemt ze het. ‘Opbrengsten uit de muziek spaar ik of herinvesteer ik in mijn carrière.’

Haar vader zat ook in de wijnbusiness. Maar zelfs als zijn wijngroothandel in Mortsel niet door een brand was getroffen, was Sylvie niet in zijn voetsporen getreden. Het podium, dat is haar thuis. In het humaniora volgde Kreusch drama en richtte ze haar eigen band Soldier’s Heart op.

Soldier’s Heart brak in 2013 door via De Nieuwe Lichting, de talentenjacht van Studio Brussel. Op tournee met Balthazar sloeg een vonk over tussen haar en de blonde van de twee Balthazar-zangers.

In 2016 gingen de bandleden van Soldier’s Heart uit elkaar en Kreusch stapte als een soort burleske muze in Warhaus, de groep van haar vriend. De vergelijking met Serge Gainsbourg en Jane Birkin ligt te veel voor de hand om ze niet te maken.

Maar nu is het gedaan met nevenrollen en bandjes met jeugdvrienden. Op haar 27ste is de frêle, langbenige Antwerpse klaar voor een leven als frontvrouw.

Ik lig niet wakker van een radiohit. Het internet is veel interessanter, omdat ik er als artiest een verhaal kan vertellen met beelden. Sylvie Kreusch Zangeres

Kreusch verdiende haar plek in deze reeks op basis van haar optreden op Les Nuits Botanique in Brussel in mei. Het was nog maar de tweede keer dat ze met haar eigen band - een mannelijke drummer en een percussionist - op een podium stond. Niet alleen haar performance, ook het repertoire deed ons perplex staan: tribale en opwindende elektropop, libertijns aan de man gebracht door een jonge vrouw die zonder al te veel complexen in het leven lijkt te staan.

Met diezelfde powersongs zit ze deze maand in de homestudio van een andere Brave New Belgian, Jasper Maekelberg van Faces on TV. Hij mag haar debuutplaat producen?

‘Coproducen. Ík ben de producer.’ Heel even schrikt ze van haar eigen stelligheid. Dan zegt ze: ‘Het is onder mijn naam, het is mijn verantwoordelijkheid, dus ik neem alle eindbeslissingen. Vroeger, in de band, lag mijn toekomst in de handen van andere mensen. Een slechte recensie hoefde ik nooit persoonlijk te nemen. Nu ik uit mijn comfortzone treed, wil - nee, moet - ik de controle zo veel mogelijk zelf in handen houden.’

En met controle bedoelt ze waken over alles: over de muziek, de visuele en de zakelijke kant. Haar manager Jarri Van der Haegen - de man achter de muziekblog Disco Naïveté - dient als klankbord. Ze spreken over nagenoeg alles dezelfde taal.

Over het nut van een platenlabel, bijvoorbeeld. Ze heeft nog geen platencontract, maar so what?

Sylvie Kreusch Elektropopzangeres.

27 jaar, geboren in Antwerpen, woont in Gent en Antwerpen.

Muzikale voorbeelden: Grace Jones, Jane Birkin, Nina Simone, Saint-Vincent.

Onder meer te zien op Boomtown en de Lokerse Feesten.

‘Het is niet omdat je bij een platenlabel tekent, dat je het plots gemaakt hebt. Er is interesse uit binnen- en buitenland. Maar ik wacht liever af tot mijn plaat is opgenomen. Dan heb je als artiest toch een voetje voor bij onderhandelingen. Platenfirma’s willen graag een totaalplaatje horen. Zo weten ze dat ik iemand ben die haar plan kan trekken. Maar als ik echt kan kiezen, dan het liefst een buitenlands label. Ik sluit een Belgische firma niet uit, maar dan moeten ze met een goed perspectief komen: een verhaal dat tot in het buitenland reikt.’

Het zou ook zomaar kunnen dat ze haar debuut in eigen beheer uitbrengt, zonder tussenkomst van een platenfirma. ‘Muziekpromotie speelt zich tegenwoordig hoofdzakelijk online af. Ik heb de voorbije jaren ook veel contacten opgebouwd in het buitenland. Je kunt ontzettend veel zelf doen. Het is meer werk, maar het weegt niet op tegen de controle die ik in handen hou.’

Ook een radiosingle is geen must. Het mag altijd, zegt ze, maar ze steekt haar energie veel liever in een mooie video.

‘De meeste artiesten zijn te veel aan de radio gehecht. Ik lig niet wakker van een radiohit. Het internet is veel interessanter, omdat ik er als artiest een verhaal kan vertellen met beelden. Mensen luisteren bijna niet meer naar een album als geheel, zoals ze een boek lezen of een film van begin tot eind kijken. Je kunt dat euvel opvangen door op gepaste tijden nummers op het internet te releasen in de vorm van een smaakvolle video. In dit tijdperk kan dat allemaal vrij goedkoop.’

Haar verhaal is dat van een sterke vrouw die haar seksualiteit uitspeelt maar alles bij elkaar ‘kind of lost’ is. De meeste van haar songs gaan over liefde en macht, over aantrekken en afstoten.

‘Ik hou van vrouwen die zowel kracht als tristesse uitstralen. Iemand als Paz de la Huerta (actrice uit ‘Boardwalk Empire’, red.) of Emanuelle Seigner in ‘Bitter Moon’ van Roman Polanski. Het is prettig en spannend om zo’n personage op het podium te spelen. Hoe dicht die rol bij mijn persoonlijkheid staat? (lachje) Die dualiteit schuilt in elke vrouw, dus waarom ook niet in mij?’

