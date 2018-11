'Akkoord over Britse financiële sector na brexit'

De regering in Londen heeft een akkoord bereikt met de onderhandelaars van de Europese Unie over de toegang voor zijn financiële sector tot de Europese eenheidsmarkt na de brexit.

Er zou een akkoord zijn over "alle aspecten van een toekomstig partnerschap" rond diensten, inclusief over de uitwisseling van gegevens. Dat meldt de Britse krant The Times op basis van anonieme regeringsbronnen. Dankzij het akkoord zouden financiële instellingen uit het Verenigd Koninkrijk nog actief kunnen blijven op de EU-markt. Het nieuws geeft het Britse pond een kleine oppepper: de munt stijgt met 0,5% tegenover de euro.