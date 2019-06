Belgisch textiel en voeding lijden zwaarst onder harde brexit

Als de Britten straks de EU verlaten zonder deal, dreigen in België 42.000 jobs en 2,4 procent groei verloren te gaan.

Toen Opel Antwerpen in januari 2010 de deuren sloot, verdwenen 3.800 jobs. Toen Ford Genk hetzelfde deed in oktober 2012, ging het om 4.300 banen. Een studie van KU Leuven-professor Hylke Vandenbussche toont voor het eerst in detail dat veel sectoren in ons land zich bij een harde brexit mogen verwachten aan een gelijkaardige schok.

Dat België samen met Ierland en Nederland een harde brexit het zwaarst zal voelen, was al een tijdje bekend. Maar nu wordt voor het eerst duidelijk welke sectoren worden getroffen, ook elders in Europa. Vandenbussche stelt de studie donderdag voor op een studiedag van de Vlaamse overheid.

Brexitfonds

Een eerste conclusie is dat in sommige sectoren de brexit een schok veroorzaakt die vergelijkbaar is met die van Opel Antwerpen of Ford Genk. In de Belgische drankensector gaat het om 4.500 banen, of 1 op de 20. In de textielbedrijven gaat het om 1 op de 7 jobs, of 3.440 banen. In de administratieve diensten verdwijnen 4.300 banen. In de Belgische petrochemische en farma-industrie zou 1,3 miljard euro aan toegevoegde waarde in rook opgaan.

De vergelijking met de sluiting van de autofabrieken is relevant, omdat de Vlaamse overheid toen telkens een arsenaal in stelling bracht om de getroffen werknemers om te scholen en te begeleiden naar een nieuwe job. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dringt erop aan dat de Europese Commissie een brexitaanpassingsfonds creëert om de meest getroffen economieën te ondersteunen.

Schok in alle lidstaten

Als dat gebeurt, zal het geld van dat fonds niet alleen naar Ierland, Nederland of België vloeien. Een tweede conclusie uit de KU Leuven-studie toont dat het te kort door de bocht is om te stellen dat alleen die drie landen economische hinder ondervinden van de brexit. Doorheen de jaren hebben bedrijven een fijn vertakt netwerk van leveranciers uitgebouwd in de EU, dat door de brexitschok zal worden verstoord.

Ook Roemeense veetelers zullen de brexit voelen. Hetzelfde geldt voor Hongaarse machinebouwers of Spaanse autofabrikanten. In de Tsjechische en Poolse elektronicasector verdwijnt bij een no-dealbrexit in een keer 7 procent van de jobs. Bij Italiaanse en Portugese textielbedrijven gaat het om 5 procent, bij de Duitse farmareuzen en Deense drankenbedrijven om 4 procent.

Harde of zachte brexit

De derde conclusie is dat het verschil tussen een harde en een zachte brexit niet in alle sectoren even groot is. Een harde brexit is het scenario waarbij het VK zonder deal de EU verlaat en terugvalt op de maximumtarieven van de Wereldhandelsorganisatie. Bij een zachte brexit behoudt het VK de huidige douanetarieven, maar doet het wel zelf controles op geneesmiddelen of voedselveiligheid of legt het andere technische of financiële regulering op.

Voor de farmabedrijven vormt dat laatste een ernstige barrière. Voor hen doet een zachte brexit 1 procent van de jobs verdwijnen, terwijl een harde brexit dat opvoert tot 3,7 procent. Ook in de machinesector en in de advocatuur komt een harde brexit ongeveer 3,5 keer harder aan dan een zachte. In de textiel- en drankensector is het verschil véél groter: daar hakt een harde brexit er zes keer harder in dan een zachte.

Voor België leidt een zachte brexit tot het verlies van 10.000 banen en 0,6 procent groei. Bij een harde brexit verviervoudigt dat tot 42.000 banen, waarvan 28.000 in Vlaanderen, en 2,4 procent groei. Het zou betekenen dat de Vlaamse werkloosheid in één klap met 1 procentpunt stijgt.