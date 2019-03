Belgische uitvoer lijdt al onder brexit

De daling van het pond en de onzekerheid sinds het brexitreferendum van 2016 ondermijnen de export naar het Verenigd Koninkrijk.

De uitvoer van België naar het Verenigd Koninkrijk is in 2018 met amper 0,1 procent gestegen naar 19,8 miljard euro, terwijl de export naar de landen van de eurozone met 8,4 procent toenam tot 164,6 miljard. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Ook in 2017 en in mindere mate in 2016 groeide de uitvoer naar het VK relatief weinig.

Voor bijna alle belangrijke goederen, zoals vervoermaterieel en chemische producten, steeg de export naar het VK de jongste drie jaar duidelijk trager dan de export naar de eurozone of was er zelfs een daling. Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde exportmarkt, na Duitsland, Frankrijk en Nederland.

‘We zien een duidelijke breuklijn in de exportcijfers naar het Verenigd Koninkrijk bij het brexitreferendum van juni 2016’, zegt Patrick Slaets, hoofd van de studiedienst van Agoria, de federatie van de technologische industrie. ‘De daling van het pond heeft zeker meegespeeld. We hebben de jongste twee tot drie jaar al heel veel verloren.’ De leden van Agoria exporteren onder meer auto’s, machines en ICT-apparatuur.

De keuze voor een brexit op 23 juni 2016 leidde onmiddellijk tot een forse daling van het pond. De Britse munt noteert sindsdien gemiddeld 13 procent lager dan op de dag van het referendum. ‘Van het midden van 2013 tot 2016 evolueerde de handel met het Verenigd Koninkrijk erg goed’, zegt Slaets. ‘Dat was te danken aan de stijging van het pond. Sindsdien zien we het omgekeerde.’

Fedustria, de federatie van textiel-, hout- en meubelbedrijven, merkt op dat de daling van het pond vooral kort na het referendum een grote negatieve impact had. ‘Nu zijn vooral de koopkracht en onzekerheid van de Britse consument belangrijk’, zegt directeur-generaal Fa Quix. ‘De onzekerheid over de brexit heeft tot gevolg dat de Britse consument de aankoop van tapijten en meubelen uitstelt.’ De daling van het pond heeft de Britse inflatie doen stijgen en dat weegt op de koopkracht van de Britten.

Flanders Investment & Trade (FIT) is erg voorzichtig over de impact van de brexit op de export naar het Verenigd Koninkrijk. ‘Het is erg moeilijk om de impact te meten’, zegt CEO Claire Tillekaerts. ‘Voorlopig blijft de koersdaling van het pond het enige tastbare element van het brexitproces dat een impact kan hebben. Een volatiele wisselkoers ziet zich echter niet van de ene maand op de andere vertaald in de feitelijke exportcijfers.’

Tillekaerts voegt eraan toe dat de forse terugval van de uitvoer van dieselwagens naar het VK een belangrijke impact had. De Britse regering heeft in 2018 de taks op dieselvoertuigen verhoogd.