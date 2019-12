Belgische werkgevers vrezen krappe deadline voor handelsakkoord

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hoopt dat het nieuwe Britse parlement met Conservatieve meerderheid de brexitdeal zal goedkeuren 'zodat de brexitsaga eindelijk stopt'. Ook Hans Maertens van de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka denkt er zo over. 'Het is duidelijk dat er een brexit komt. Die onzekerheid verdwijnt dus voor de Vlaamse bedrijven. Nu kunnen en moeten ze zich hier verder op voorbereiden.'

Cliff edge

Beide organisaties hopen daarom dat de overgangsperiode wordt verlengd. 'In tegenstelling tot premier Boris Johnson pleiten de Belgische werkgevers voor een status quo-transitie, die loopt tot de dag dat de nieuwe handelsrelatie tussen de EU en het VK in werking treedt', zegt het VBO. 'Als de transitieperiode op zijn einde loopt zonder nieuwe handelsrelatie worden we geconfronteerd met een 'delayed cliff-edge brexit' waarbij we terugvallen op een situatie met douanetarieven en -controles.'