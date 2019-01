'Bij een 'no deal' stijgen onze transportkosten minstens 10 procent'

'Een harde brexit is dramatisch voor onze wachttijden en retourplanning', waarschuwt Benny Smets, de CEO van Ninatrans, een van de grote transporteurs naar het Verenigd Koninkrijk en voorzitter van de sectororganisatie Febetra.

Met zo'n 3.000 transporten per jaar is Ninatrans, een familiebedrijf van de derde generatie met hoofdzetel in Leuven, een van de grote transporteurs naar het Verenigd Koninkrijk. Als de brexit uitdraait op een no deal-scenario, zou dat 'dramatisch' zijn voor het bedrijf en de hele transportsector, zegt Ninatrans-CEO Benny Smets, ook voorzitter van de transportfederatie Febetra.

'Omdat dan douanecontroles en wachttijden volgen en wij net gespecialiseerd zijn in tijdkritische transporten. Denk aan gekoeld fruit, groenten en bloemen', zegt Smets. 'Onze klanten verwachten stipte laad- en levertijden. Sommige goederen vliegen verder vanuit Britse luchthavens. En als wij groenten niet tijdig op de Britse vroegmarkt krijgen, kunnen ze die pas een dag later verkopen. Dat heeft een impact op de versheid en dus de prijs die ze ervoor kunnen vragen.'

20 % VK Het Verenigd Koninkrijk is goed voor zo'n 20% van de 30 miljoen omzet van Ninatrans.

Smets voelt de nervositeit onder zijn klanten, zoals West-Vlaamse producenten van textiel en diepvriesgroenten, waarvoor het Verenigd Koninkrijk een bovengemiddeld belangrijke afzetmarkt is. 'Ze weten dat er invoerrechten komen bij een harde brexit en vrezen omzetdalingen omdat hun goederen minder competitief zouden worden. Dat zal dan weer een impact hebben op de transportsector, omdat we minder zullen vervoeren richting het VK.'

Flessenhals

Ninatrans, dat 150 werknemers telt en vestigingen heeft in het Franse Roissy en het Duitse Zwickau, rijdt al 20 jaar naar het Verenigd Koninkrijk. Het land is goed voor een vijfde van de omzet van 30 miljoen euro. Het laat al zijn vrachtwagentransporten vanuit ons land lopen via de Kanaaltunnel in het Noord-Franse Calais. 'Omdat je daar tot vandaag het minste risico loopt op tijdverlies', aldus Smets. 'Onze vrachtwagens staan doorgaans in een uur aan de overkant, in Engeland. Met de boot lopen de wachttijden op omdat er minder afvaarten zijn.'

Maar als het op een 'no deal'-brexit uitdraait, vreest Smets voor een flessenhals aan de Kanaaltunnel. 'Ze zijn er nu grote parkings aan het bijbouwen. Maar als elke vrachtwagen ook maar één minuut moet stilstaan, steven je af op kilometerslange files.'

De administratieve rompslomp zal exponentieel toenemen. 'Nu heb je maar één vervoersdocument nodig, met informatie over de goederen en de plek van vertrek en aankomst. In het geval van een no deal worden er dat veel meer, zoals export- en importdocumenten.' Smets is naar eigen zeggen klaar voor alle mogelijke scenario's. Zo vroeg hij al CEMT-vergunningen aan, die de toelating geven om te transporteren naar een niet-EU-land.

Dramatische retourplanning

Toch lopen in het worstcasescenario van een no deal de kosten snel op. 'Je moet niet alleen de wachttijden voor onze chauffeurs - mogelijk heel wat uren - in rekening brengen. Ook onze retourplanning kan dramatisch mislopen. Omdat je niet zal kunnen inschatten wanneer onze vrachtwagens in het Verenigd Koninkrijk raken en dus klaar kunnen zijn om terug te rijden.'