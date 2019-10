Boris Johnson doet EU 'ultiem' brexitvoorstel

De Britse premier kondigt 'constructieve voorstellen' aan om de brexitknoop te ontwarren. Maar hij benadrukt dat zijn land de EU sowieso op 31 oktober verlaat.

Boris Johnson sloot woensdagmiddag het partijcongres van de Conservatieven af met een toespraak waarin hij zijn stugge brexitstandpunten er nog eens in hamerde. Op vier weken van de afgesproken deadline benadrukte hij dat de brexit er sowieso komt.

'De hele wereld wilt dat we dit onderwerp kalm en verstandig afhandelen en vooruitgaan', zei hij. 'Daarom verlaten we de EU op 31 oktober, wat ook gebeurt. Laten we de brexit uitvoeren. We kunnen het, we moeten het en we willen het.'

Johnson kondigde aan later op de dag 'constructieve en redelijke voorstellen' in te dienen bij de Europese Unie. Die moeten een uitweg bieden naar 'een compromis voor beide kampen'. Hij gaf evenwel geen details over de inhoud van zijn voorstellen.

De Britse premier beklemtoonde dat het om ultieme voorstellen gaat. 'Laat er geen twijfel over bestaan dat het enige alternatief een brexit zonder akkoord is. Dat is niet wat we willen of nastreven, maar laat me duidelijk maken dat we voorbereid zijn op dat scenario.'

Aanpassingen aan deal

De EU had Johnson bij herhaling opgeroepen 'wettelijke en operationele' alternatieven voor te stellen voor de punten die hij wil aanpassen in de bestaande deal. Zijn voorganger Theresa May legde een rist afspraken over de brexit vast, maar die werden tot drie keer toe afgeschoten door het Britse Lagerhuis.

De Europese Commissie meldde tijdens de speech van Johnson dat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag nog met Johnson belt om de Britse voorstellen te bespreken. 'We gaan naar de Britten luisteren en hen waarschijnlijk veel vragen stellen', zei een EU-functionaris aan het persbureau AFP.