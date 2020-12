Boris Johnson naar Brussel voor ultiem brexitoverleg

Zaterdag vroegen Johnson en Von der Leyen hun teams om de onderhandelingen over een handelsakkoord te reanimeren. De intensieve gesprekken van de voorbije weken waren volledig vastgelopen in Londen. Maar nieuw overleg zondag en maandag in Brussel bracht naar verluidt geen beweging in de posities.

Europees onderhandelaar Michel Barnier gaf de Britten, die al meermaals met een ultimatum dreigden, maandag een koekje van eigen deeg: de deadline voor een doorbraak in de onderhandelingen is woensdag, spelde hij hen voor. Als de Britse regering doorzet met wetgeving die het scheidingsakkoord van eind vorig jaar op de helling zet, heeft voortpraten gewoon geen zin meer.

Dat ultimatum leidde tot paniek in Londen, maar ook in Brussel. Johnson bood een olijftak met een cynische belofte: de controversieelste elementen van de Britse brexitwet worden geschrapt als er snel een handelsakkoord komt. Die controversiële passages staan haaks op het scheidingsverdrag dat Londen vorig jaar met de Europese Unie sloot.

In het telefoongesprek van maandagavond erkenden Von der Leyen en Johnson het totale gebrek aan vooruitgang. Vreemd genoeg komt er toch een crisisoverleg tussen beiden in Brussel.

Fysiek aanwezig

Johnson slaagde erin het Europese ultimatum in zijn voordeel om te buigen. Want nu donderdag en vrijdag is er een Europese top in Brussel, waarop alle EU-leiders fysiek aanwezig zijn. Een ontmoeting afdwingen met Von der Leyen in de komende dagen, aan de overkant van de Wetstraat, is een bijzonder perfide tactiek. Johnson maakt geen deel meer uit van de EU-club, maar zal de komende dagen zijn invloed bij de EU-leiders gebruiken om steun te vinden voor de Britse standpunten.