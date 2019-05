Brexit drijft tv-groep Eleven Sports van Londen naar Brussel

Het Britse bedrijf heeft van telecomwaakhond BIPT een licentie gekregen zodat het na de brexit ook in de Europese Unie kan blijven uitzenden.

De Britse televisiegroep Eleven Sports, dat een netwerk van sportkanalen beheert, vestigt zijn Europese maatschappelijke zetel in Brussel. Het bedrijf groepeert zijn Europese activiteiten nu nog in Londen. Dat schrijft La Libre Belgique.

Eleven Sports heeft wereldwijd meer dan 17 miljoen abonnees, aan wie het meer dan 30.000 uur livesport aanbiedt. In ons land heeft het de tv-rechten op de belangrijkste voetbalcompetities in Spanje, Italië en Duitsland. Verder baat het in Antwerpen al een productiehuis uit waar 40 tot 50 mensen werken.

Pro League

'In Brussel zullen we met minder zijn, met zes om te beginnen. Maar het is wel daar dat alle strategische beslissingen van de groep voor heel Europa zullen worden genomen en gecoördineerd', zegt operationeel directeur Anouk Mertens. De maatschappelijke zetel komt in de Résidence Palace, in het hart van de Europese wijk.

Verschillende andere Europese steden stonden op de shortlist van Eleven Sports om zich op het Europese continent te vestigen. 'We hebben voor Brussel gekozen wegens zijn centrale ligging, dichtbij Londen, maar ook wegens de ontvangst door de Belgische en Brusselse autoriteiten, waarmee we goed konden samenwerken', zegt Mertens.

Eleven Sports was bood in 2017 mee op de rechten voor het rechtstreeks uitzenden van wedstrijden van de Pro League, maar beet uiteindelijk in het zand toen de voetbalclubs de rechten niet exclusief bleken te willen verkopen. Exclusiviteit was een voorwaarde voor het bod van Eleven. De groep is handen van de Italiaan Andrea Radrizzani.