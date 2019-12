Brexit sloopt traditionele rode bolwerken in VK

De sociaaldemocraten sluiten de Britse parlementsverkiezingen af met het slechtste resultaat sinds 1935. Voor velen is de hardlinkse koers van Jeremy Corbyn de reden voor de pandoering. De partijleider legt de schuld bij de media.

'Het is een teleurstellende nacht.' Met die woorden vatte de leider van de Britse sociaaldemocraten, Jeremy Corbyn, vrijdag de prestaties van zijn partij bij de Britse parlementsverkiezingen samen.

De uitspraak van de Labour-leider is een understatement. Onder zijn leiding klokte de grootste oppositiepartij immers af op haar slechtste resultaat sinds 1935. In het nieuwe parlement zal de Labour-fractie slechts 203 leden tellen, een verlies van 59 zetels in vergelijking met de stembusslag van juni 2017.

Verslagenheid

De verslagenheid in het linkse kamp was vrijdagvoormiddag groot. Want heel wat traditionele rode bastions in het noorden van Engeland, in de Midlands en in Wales kleuren plotsklaps blauw.

203 zetels in het Lagerhuis In het nieuwe parlement zal de Labour-fractie slechts 203 leden tellen, een verlies van 59 zetels in vergelijking met de stembusslag van juni 2017.

Kiesdistricten als Darlington, Sedgefield en Workington krijgen voor het eerst in decennia een Conservatieve vertegenwoordiger in het Lagerhuis in Londen. In Bishop Auckland en Blyth Valley sloopten de tory's zelfs voor het eerst in de geschiedenis de rode muur.

Tekenend voor de malaise in het Labour-kamp: zelfs oudgediende Dennis Skinner verloor zijn zitje in het Lagerhuis. De oud-voorzitter van Labour zetelde sinds 1970 onafgebroken in Westminster voor het kiesdistrict Bolsover.

Dat Corbyn zijn zetel wel redde en dat de sociaaldemocraten Putney, in het zuidwesten van Londen, wisten af te snoepen van de Conservatieven, was gezien de ravage elders in het land zelfs geen pleister op de wonde.

Zwartepieten

Het duurde dan ook niet lang voor het zwartepieten begon in Labour-rangen. Heel wat leden wezen met een beschuldigende vinger naar de onpopulaire Corbyn en zijn brexitstrategie.

Hoop en eenheid stonden centraal in ons verkiezingsmanifest. Onze plannen zouden heel wat dingen rechtgetrokken hebben en een eind gemaakt hebben aan het onrecht en de ongelijkheid in ons land. Die voorstellen bleken de afgelopen weken tijdens verkiezingsmeetings ook aan te slaan. Jeremy Corbyn Leider Labour

Terwijl zijn belangrijkste rivaal, de Conservatieve premier Boris Johnson, met de slogan 'Get Brexit Done' geen twijfel liet bestaan over zijn intenties in het dossier dat de campagne beheerste, draaide de Labour-leider voortdurend rond de hete brij, deels omdat in de partij geen eensgezindheid bestaat over dat thema.

Tijdens de campagne beloofde Corbyn de Britten het scheidingsverdrag met de Europese Unie nog eens te zullen heronderhandelen als hij het tot premier zou schoppen. Daarna zou de bevolking de kans krijgen zich in een nieuw referendum uit te spreken over de brexit.

Maar die boodschap sloeg duidelijk niet aan. Heel wat Britten zijn het dossier hartsgrondig beu en willen dat er 3,5 jaar na de eerste volksraadpleging over het thema eindelijk korte metten mee gemaakt wordt. Die brexitmoeheid speelde Johnson en co. duidelijk in de kaart. Zeker ook omdat veel van Labours traditionele arbeidskiezers overtuigde voorstanders zijn van een Brits vertrek uit de EU.

Ongelijkheid

Corbyn deed er de voorbije zes weken in de campagne alles aan om sociale thema's, zoals de gezondheidszorg, te laten primeren op het brexitdossier. Maar die pogingen lijken vergeefs geweest. Brexit bleek wel degelijk het doorslaggevende dossier.

Voor heel wat leden stuurde Corbyn de partij te ver naar links. Het sociaaldemocratische kamp wacht de volgende maanden een verwoede discussie over zijn plek in het Britse politieke landschap.

De Labour-leider zelf lijkt ondanks de pandoering nog steeds achter zijn verkiezingsstrategie te staan. 'Hoop en eenheid stonden centraal in ons verkiezingsmanifest. Onze plannen zouden heel wat dingen rechtgetrokken hebben en een eind gemaakt hebben aan het onrecht en de ongelijkheid in ons land. Die voorstellen bleken de afgelopen weken tijdens verkiezingsmeetings ook aan te slaan', stelde hij.

De linkse politicus legde de schuld voor de povere prestaties van zijn partij voor een aanzienlijk deel bij de media. Die schetsten volgens hem geen fraai beeld van hemzelf en zijn partij. Onder meer toen een parfum van antisemitisme rond Labour opdook.

Reflectie

Hoe het voort moet bij de linkse partij, is voorlopig koffiedik kijken. Hoewel de roep om zijn onmiddellijk vertrek steeds luider klinkt vrijdag, is Corbyn voorlopig niet van plan een stap opzij te doen.

'Labour zal zich moeten bezinnen over hoe het nu voort moet. Tijdens die periode van reflectie wil ik aanblijven', klonk het. Hij voegde er wel aan toe dat hij de sociaaldemocraten niet zal aanvoeren bij de volgende Britse parlementsverkiezingen.