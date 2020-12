Brexit treft bedrijven harder dan verwacht

De schok van douanetarieven op de Brits-Belgische handel wordt zonder brexitdeal op 1 januari harder dan geraamd.

Belgische exportbedrijven moeten volgend jaar bijna 1 miljard euro aan Britse invoerrechten betalen op goederen die ze naar het Verenigd Koninkrijk verschepen. Dat blijkt uit berekeningen van de federale overheidsdienst Economie.

De ramingen liggen veel hoger dan eerdere schattingen op basis van dezelfde methodologie. Dat komt omdat de Britse regering in mei een nieuwe lijst met douanetarieven publiceerde die bij een harde brexit ingaan. Die tarieven vallen nadeliger uit voor belangrijke exportproducten die vanuit ons land vertrekken.

De handelsstroom vanuit België naar het VK ligt jaarlijks rond 18 miljard euro. Op dit moment moeten exporteurs daarop niets betalen, omdat voor internationale handel het VK nog tot oudejaarsavond als een EU-land wordt beschouwd. Volgend jaar komen daar voor bijna 1 miljard euro heffingen bij.

41% uitvoerheffingen De Belgische voedings- en landbouwbedrijven betalen samen 41 procent van de uitvoerheffingen. Voor aardappelen stijgen de tarieven bijvoorbeeld van nul naar 16 procent.

Bovendien dreigen in de voedingssector naast de tarieven extra barrières, zoals voedingscontroles, andere etiketten of lange wachtrijen aan de grens. Voedingsproducten kunnen maar enkele dagen in het supermarktrek worden geplaatst om verkocht te raken, waardoor zulke vertragingen duur zijn.

De autosector betaalt een derde van de tarieven, die naar 10 procent schieten. De sector is extra kwetsbaar omdat hij vaak onderdelen over en weer verscheept naar het Verenigd Koninkrijk.

Maximumtarieven

Zonder handelsakkoord heft de Europese Unie haar maximumtarieven op Britse import. Die leiden tot 633 miljoen euro aan douanerechten. Opnieuw gaat het voor twee derde om auto's en voeding.

Als ook de doorvoer wordt meegeteld - zoals Duitse export die via de haven van Antwerpen naar Londen gaat - liggen de cijfers hoger. Dan wordt op alles wat vanuit Vlaamse havens naar het VK vertrekt volgend jaar 1,8 miljard euro betaald. In omgekeerde richting zal de EU 855 miljoen euro op Britse producten heffen.

Die douanerechten op doorvoer worden normaal door buitenlandse bedrijven betaald, maar ze kunnen wel een rem zetten op de activiteiten van de havens en de bredere logistieke sector in ons land.

Struikelstenen

De kans dat tegen 31 december een handelsakkoord met het VK wordt bereikt, is bijzonder klein. Een deal moet voor die datum groen licht krijgen in het Europees Parlement én in het Britse House of Commons.

De brexitonderhandelingen lopen nog. Het douaneluik is afgehandeld: als de deal slaagt, blijven de meeste tarieven op nul. De struikelstenen gaan over drie andere dingen: waar Europese en Britse vissers mogen vissen, de soevereiniteit van het VK om zijn sociale en ecologische regels onder die van de EU te leggen en de mate waarin Britse rechtbanken, het Europees Hof van Justitie of arbitragetribunalen over de naleving van de deal kunnen waken. Zonder akkoord over die drie punten is er een akkoord over niets.