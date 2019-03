Brexitgesprekken zitten 'muurvast'

Premier Theresa May zou overwegen om de brexitstemming in het Brits parlement dinsdag nog maar eens uit te stellen.

De brexitgesprekken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zitten muurvast. Dat is maandagochtend te horen in de entourage van de Britse premier Theresa May. Haar plannen maandag naar Brussel af te reizen, nadat ze zondagavond telefonisch contact heeft gehad met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, zijn dan ook afgelast.

Geen backstop?

De zoveelste 'week van de waarheid' in de Britse brexitsaga begint zo, amper 18 dagen voor het Britse vertrek uit de EU moet intreden, alweer in zwaar stormweer. Normaal stemt het Britse parlement dinsdag voor een tweede maal over het scheidingsverdrag dat May in november sloot met de EU. Dat werd in januari met een historische meerderheid weggestemd, waarna May beloofde nieuwe concessies in Brussel te eisen.

Vooral de backstop voor Noord-Ierland blijft in het VK uiterst omstreden. Die regeling moet voorkomen dat er een harde grens komt tussen de Britse regio en de EU-lidstaat Ierland die de decennia oude lokale spanningen weer zou doen opflakkeren.

Omdat de EU echter weigert in te binden, heeft het er alle schijn van dat het Britse parlement dinsdag opnieuw snoeihard Mays plan zal afschieten. In dat geval hebben de parlementsleden zichzelf al de macht toegeëigend het initiatief naar zich toe te trekken.

No deal of no brexit?

Woensdag zou er dan stemming volgen om te zien of er een meerderheid is voor een economisch desastreuze brexit zonder akkoord. Vermoedelijk wordt ook zo'n no-dealbrexit verworpen. En dan volgt donderdag een derde stemming om de brexit over de deadline van 29 maart te tillen, mogelijk met enkele maanden. Voor zo'n uitstel is er waarschijnlijk wel een meerderheid in het Britse Lagerhuis.

Voor de hardliners onder Mays Conservatieven is dat echter een nachtmerrie. Zowel May als haar minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt waarschuwde de voorbije dagen dan ook dat ze beter voor haar deal stemmen, of dat er anders misschien wel helemaal geen brexit komt. De meer gematigde vleugel tracht ze dan weer te overtuigen voor haar deal te stemmen omdat anders een no-dealbrexit dreigt.

Beide fracties lijken echter hoe langer hoe minder onder de indruk van Mays politieke gepoker, in die mate zelfs dat veel tory's weer openlijk twijfelen of May nog lang kan aanblijven als premier.

Geen stemming?

De vraag is intussen dan ook of het dinsdag wel tot een nieuwe vernederende stemming komt. Maandagochtend gonst het van de Londense geruchten dat May die 'betekenisvolle stemming' over haar brexitplan wil vervangen door een 'voorlopige motie'.