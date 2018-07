Brexitminister neemt ontslag

Conservatief David Davis is het oneens met de softe brexit die premier Theresa May vorige week in gang zette.

David Davis heeft zondagavond ontslag genomen als Brits brexitminister. Davis was sinds het referendum over een vertrek uit de Europese Unie in 2016 de hoofdonderhandelaar namens het Verenigd Koninkrijk in Brussel, waar hij met zijn Europese tegenhanger Michel Barnier de voorbije twee jaren uiterst moeizame gesprekken voerde.

De algemene beleidslijn zal ons in het beste geval in een zwakke onderhandelingspositie brengen. David Davis Brits brexitminister

In zijn ontslagbrief aan premier en partijgenote Theresa May liet Davis weten dat 'de huidige lijn van beleid en tactiek het steeds minder waarschijnlijk maakt' dat het Verenigd Koninkrijk zijn banden met de EU zal doorknippen. 'De algemene beleidslijn zal ons in het beste geval in een zwakke onderhandelingspositie brengen'.

Davis maakt zo brandhout van de aanpak die May vorige vrijdag haar regering oplegde tijdens een speciale ministerraad. De facto koos May ervoor om een soort nieuwe douane-unie voor goederen te creëren tussen het VK en de EU, waarbij Londen grotendeels de Brusselse handelsregels blijft volgen.

Voor hardliners zoals Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, die Britse politieke, economische en juridische soevereiniteit nastreven, is dat onverteerbaar. Mogelijk nemen nog harde brexiteers ontslag. Anderzijds wordt een andere oerbrexiteer, minister van Milieu Michael Gove, genoemd om Davis op te volgen.

Ondertussen is het ook nog lang niet zeker of Europa Mays plan wel kan smaken. Haar brexitvoorstel teert op ideeën die eerder al door Brussel afgeschoten zijn. In haar ideale douane-unie leeft het VK ook niet langer het vrij verkeer van personen na, wat onbespreekbaar is voor Europa.

Een goulash wordt beter naarmate hij meer en meer heropgewarmd wordt. Ik ben niet zeker of deze douanevoorstellen dezelfde kwaliteiten hebben.

'Een goulash wordt beter naarmate hij meer en meer heropgewarmd wordt', zei een hooggeplaatste Europese diplomaat dit weekend aan de Britse kwaliteitskrant The Observer. 'Ik ben niet zeker of deze douanevoorstellen dezelfde kwaliteiten hebben.'

Diepe regeringscrisis

Helemaal verrassend is Davis' ontslag niet. Vorige week, nog voor de speciale ministerraad, liet hij May weten haar brexitplan 'onwerkbaar' te vinden. En vorige maand had hij al eens gedreigd op te stappen toen May aanstuurde op een softe brexit.

Davis' vertrek is een zoveelste kaakslag voor het gezag van May, die haar regering meer dan ooit in een diepe crisis stort. Twee jaar na het brexitreferendum slaagt May er maar niet in gematigde partijgenoten en hardliners op een lijn te krijgen. En daardoor blijven ook de onderhandelingen met Europa aanslepen.

Ondertussen tikt de klok ongenadig: eind maart is brexit is een feit, maar eigenlijk moet May dit najaar al een deal met Brussel sluiten.