Brexitontknoping in zicht: dit ligt op tafel

Het brexitoverleg zit in een slotfase, zeggen Europese bronnen. Welke thema's bepaalden de onderhandelingen in de eindsprint? En welke beslissingen worden nu werkelijkheid?

Dit keer gebeurt het echt. Op 1 januari wordt eindelijk concreet waarover al vier jaar gekibbeld wordt. Na talloze ‘cruciale brexitweekends’ en ‘dagen van de waarheid’ loopt ook de overgangsfase na de brexit op 31 december af en is de scheiding een feit. De grote lijnen van het akkoord dat achter die uitstap schuilt, zijn al bekend sinds 2018, toen Theresa May nog premier was. Maar zij moest afdruipen na drie mislukte pogingen om een politieke meerderheid te vinden voor een scheidingsdeal. In oktober vorig jaar slaagde haar opvolger Boris Johnson daar wel in.

Het akkoord dat toen werd goedgekeurd door het Lagerhuis en ondertekend door de EU ging over de brexitgevolgen voor de burgers, consumenten en ondernemers. Wat toen beslist werd over de rechten van Europeanen in het VK en omgekeerd, wordt pas op 1 januari 2021 concreet.

Voor wie naar het Verenigd Koninkrijk op reis wil, verandert weinig, omdat het VK nooit tot de Schengenzone toetrad. Er is wel een internationaal paspoort nodig in plaats van een gewone identiteitskaart.

29 miljard export In 2018 voerden de Britten voor 29 miljard euro goederen en diensten uit.

Voor wie er lange tijd wil wonen of werken, veranderen de migratieregels wel. Zolang het VK lid van de Europese Unie was, hadden Belgen automatisch het recht om er te werken. Vanaf 1 januari 2021 verandert dat, en moeten EU-burgers een werkvisum aanvragen.

Bedrijven moeten zich voorbereiden op extra administratie, en daarom ook extra tijd. Omdat het VK de interne markt verlaat, zullen er altijd douaneformaliteiten zoals aangiften en controles zijn. De Europese wetgeving verplicht dat als het VK een ‘derde land’ wordt, wat na een brexit het geval is. De grote vraag die overblijft is of er extra tarieven komen. Bij een no-deal treden vanaf 1 januari de maximumtarieven van de Wereldhandelsorganisatie in werking. Volgens berekeningen op basis van de exportstroom van 2018 - 29 miljard euro - betekent dat naar schatting 800 miljoen euro aan heffingen. Vooral de voedingsindustrie is op dat vlak kwetsbaar: tarieven op voeding zouden na Nieuwjaar van 0 naar 16,5 procent schieten.

Handelsakkoord

Over het belangrijkste twistpunt dat daarna overbleef, de handelsrelaties, is de discussie nog aan de gang. 2020 was voor de brexit een overgangsjaar, waarin de oude afspraken tussen de Britten en de EU bleven gelden maar de twee partijen wel tot een handelsakkoord moesten zien te komen. Dinsdag zei Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar, aan de internationale pers dat er ‘gewerkt wordt aan het laatste duwtje’. De gesprekken liepen vaak strop op drie terugkerende pijnpunten: de visserij, eerlijke concurrentie en een regeling over de afdwingbaarheid van de gemaakte afspraken.

We werken aan het laatste duwtje. Michel Barnier Europese toponderhandelaar

Het meest symbolische dossier is ongetwijfeld de visserij. Op dat punt is Londen totaal niet flexibel. De Britse onderhandelaars eisten tot afgelopen weekend minimaal 60 procent van de waarde van de EU-vangsten op. Nu zou Londen zich tevreden moeten stellen met slechts 35 procent. Dat gaat voor Johnson al te ver, terwijl Barnier hoogstens maar een kwart wil afgeven. Een deal zal waarschijnlijk dicht bij 30 procent liggen, maar Londen zal Vlaanderen ook toegang moeten geven tot zijn exclusieve twaalfmijlszone voor de Britse kust.

Gelijk speelveld

De toegang tot de Britse wateren is een heikel thema, maar nog heikeler - en economisch belangrijker – is een gelijk speelveld verzekeren voor de handel. Ook op dat vlak bleken beide partijen bijzonder koppig. Het VK speelt zijn herwonnen soevereiniteit uit, maar Europa wil de eigen interne markt niet opofferen voor een akkoord met Londen.

Als de Britten een tarief- en quotavrije toegang willen tot de Europese markt, eist de EU dat ze de Europese regels blijven volgen. Anders vreest de EU dat het VK de Europese bedrijven kan nekken met soepeler arbeids- en milieuregels. Maar net een Verenigd Koninkrijk dat weer zelf zijn regels kan bepalen - zonder telkens bij Brussel te moeten aankloppen voor toestemming - was de kern van de ‘get brexit done’-boodschap waarmee Johnson vorig jaar de verkiezingen won.

Als de Britten een tarief- en quotavrije toegang willen tot de Europese markt, eist de EU dat ze de Europese regels blijven volgen.

Halverwege december testte de Europese Commissie het idee om de Britten meer speling te geven. De basisregel blijft dat Londen de Europese regels moet blijven volgen. Maar, ‘zolang de interne markt niet in gevaar komt’, zou er ‘enige rek’ mogelijk zijn. Door die toenadering nam de hoop op een kerstdeal toe. Volgens diplomatieke bronnen zijn er brede evenwichten overeengekomen, maar die moeten nog juridisch verfijnd worden. En zolang een akkoord niet is vertaald op papier, is het onduidelijk wie de grootste kerstgeschenken uitdeelde.