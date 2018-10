Brits brexitminister: 'Heel Brits overheidsapparaat werkt aan no deal'

Volgens Dominic Raab is het hoog tijd dat de Europese Unie zich toegeeflijker opstelt in de onderhandelingen.

De Britse minister voor de Brexit Dominic Raab heeft op de tweede dag van het partijcongres van de Conservatieven opnieuw uitgehaald naar de Europese Unie.

Volgens Raab is het hoog tijd dat die water bij de wijn doet en compromissen begint te sluiten over de brexit. 'Tot nu toe was de houding van de EU in de onderhandelingen bijzonder eenzijdig, waardoor er geen plaats was voor een echt compromis.'

Raab zegt te overwegen uit de EU te stappen zonder deal. 'Als het voorstel van de EU onze integriteit bedreigt, is een no deal de enige optie.' Volgens de minister is het hele overheidsapparaat bezig een no-dealscenario voor te bereiden.

De Britse minister van Financiƫn Philip Hammond benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk zo'n scenario aankan. 'We hebben de capaciteit om de Britse economie te ondersteunen als we ons in die jammerlijke situatie zouden bevinden.' Volgens Hammond hebben de twijfels over een brexitdeal de Britse economie al zwaar geraakt.

Hij beklemtoont dat de volgende weken cruciaal worden om een akkoord te bereiken. Hij blijft ervan overtuigd dat dat zal lukken. 'De EU wil zonder twijfel een deal met het Verenigd Koninkrijk. Het is voor haar beter de gevolgen van een Brits vertrek te minimaliseren en onze goede handelsrelaties te behouden.'

Labour wil nieuw referendum

De Conservatieve partij verzamelt deze week in Birmingham voor haar jaarlijks congres. De tory's zijn diep verdeeld over de brexit en de aanpak van de Britse premier Theresa May. Die moet de komende dagen de venijnige aanvallen van haar tegenstanders zien te overleven.