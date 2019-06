Brits kandidaat-premier Boris Johnson wint eerste stemronde

114 van de 313 Conservatieve parlementsleden verkiezen Boris Johnson, voor wie een no-dealbrexit geen taboe is, als partijleider en premier.

De 313 Conservatieve leden van het Britse Lagerhuis hielden donderdag een eerste stemronde over wie Theresa May moet opvolgen als partijleider en premier. Van de tien kandidaten haalde Boris Johnson zoals verwacht het meeste stemmen. 114 parlementsleden schaarden zich achter de gewezen Londense burgemeester en minister van Buitenlandse Zaken.

Dinsdagmiddag staat een tweede stemronde gepland en 's avonds voeren de overgebleven kandidaten een televisiedebat op de BBC. Woensdag en donderdag wordt het deelnemersveld herleid tot een tweetal. Die shortlist wordt dan voorgelegd aan de zowat 160.000 Conservatieve partijleden. Zij nemen per brief de finale beslissing, waarna eind juli Mays opvolger bekendgemaakt wordt.

Electorale implosie

Met zijn zorgvuldig gecultiveerde imago van eloquent warhoofd geldt Johnson al jaren als een van de meest herkenbare en charismatische Britse politici. Uit een peiling van de goed geïnformeerde website Conservative Home blijkt donderdag dat 54 procent van de basis zijn kandidatuur steunt, veel meer dan die van Stewart (11%), Gove, Raab of Hunt (allen 8%).

Veel Conservatieve parlementsleden beschouwen Johnson als de beste keuze om een electorale implosie te voorkomen. Door de aanhoudende brexitimpasse - Mays deal met de EU werd drie keer getorpedeerd in het parlement, en de brexit werd uitgesteld van 29 maart naar 31 oktober - liepen Conservatieve kiezers massaal weg bij de recente lokale en Europese verkiezingen.

No deal

Dat imago van hardliner, samen met zijn reputatie voor inhoudelijke blunders en diplomatieke uitschuivers, maakt hem omstreden bij gematigder tory's. Zij verkiezen Hunt, Hancock of Stewart, die een 'no deal' als politieke zelfmoord omschrijven. Gove en Javid zitten een beetje tussen beide kampen in, maar neigen meer naar de harde visie van Johnson.