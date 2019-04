Brits parlement overweegt nieuw brexituitstel

Een groep Britse parlementsleden wil de regering-May dwingen de Europese Unie opnieuw uitstel van de brexit te vragen. Dat moet voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april zonder deal de EU verlaat.

Terwijl de Conservatieve regering van premier Theresa May dinsdag al uren spoedberaad houdt, tracht een groep parlementsleden alweer het brexitinitiatief naar zich toe te trekken. De Conservatief Oliver Letwin en Yvette Cooper hebben een wetsvoorstel ingediend, die de regering-May zou dwingen een nieuw uitstel van de brexit te vragen aan de Europese Unie.

Het Verenigd Koninkrijk had op 29 maart de EU moeten verlaten. Maar omdat er nog altijd geen duidelijkheid is over welke brexit de Britten nu willen, stond de EU uitstel toe. Tot 22 mei, op voorwaarde dat Mays brexitdeal alsnog goedgekeurd raakte. Dat mislukte vorige vrijdag echter ook bij een derde stemming in het Lagerhuis. Daardoor moet het VK nu al volgende week vrijdag, op 12 april, aangeven hoe het verder wil: een onmiddellijke, economisch desastreuze 'no deal'-brexit, of een lang uitstel om een nieuwe brexit te onderhandelen.

Gevaarlijke situatie

De wettekst van Letwin en Cooper heeft tot doel zo'n 'no deal' te vookomen. 'We bevinden ons in een erg gevaarlijke situatie', aldus Cooper. Al beseft Letwin dat het erg moeilijk wordt de wettekst door het parlement te krijgen. Woensdag zou erover gedebateerd en al meteen gestemd worden in het Lagerhuis, waarna ook het Hogerhuis zijn zeg moet kunnen doen. Brexiteers zullen er alles aan doen om dit spoedproces te vertragen en tegen te houden.

Letwin en Cooper trachten niettemin andermaal de eeuwenoude procedures in het Britse parlement op hun kop te zetten. Ze waren ook de drijvende kracht achter het amendement, waarmee het parlement zich hoogst uitzonderlijk het recht toeƫigende te stemmen over een resem niet-bindende eigen brexitalternatieven. Historisch bepaalt de regering de agenda van het parlement.

Geen meerderheid

Maandagavond vond het parlement echter, net als vorige week woensdag, zelf ook geen meerderheid voor een andere, softere brexit dan May voorstaat. Mogelijk vindt er later deze week nog een derde ronde niet-bindende stemmingen plaats, die dan zouden kunnen bepalen waarvoor het VK een uitstel vraagt. Verschillende softe brexit-varianten, zoals een verlengd verblijf in de douane-unie, werden maandag maar nipt weggestemd, en zouden het alsnog kunnen halen.

Macron

De vraag is echter of de overige 27 lidstaten van de EU, tijdens een speciale top op 10 april, ook zo'n nieuw uitstel zouden toestaan. 'De EU kan zich niet laten gijzelen door de politieke crisis in het VK', zei Frans president Emmanuel Macron dinsdag, toen hij in Parijs de Ierse premier Leo Varadkar ontving. Macron toonde zich op de vorige EU-top ook al een van de hardste tegenstanders van een uitstel van de brexit. Hij wil door met het Europese project, zonder de voortdurende Britse hoofdpijn.

No deal