Brits parlement stemt vrijdag derde keer (deels) over Mays deal

29 maart 2019 had de dag moeten zijn waarop het Verenigd Koninkrijk, om 23 uur lokale tijd, zijn glorieuze zelfbeschikking terugwon op de Europese dwingeland. Nu zal die dag de geschiedenis ingaan vanwege de derde poging die Conservatief premier Theresa May onderneemt om haar brexitdeal door het Britse parlement te loodsen. Of beter: poging 2,5.

Pro memorie: vorige week stond de EU een uitstel van de brexit toe tot 22 mei, op voorwaarde dat May uiterlijk morgen/vrijdag het lijvige scheidingsakkoord goedgekeurd krijgt dat ze in november sloot met Brussel.

Over de politieke verklaring, de korte niet-binende intentieverklaring over de toekomstige relatie met de EU, vraagt Brussel geen Britse zegen. Tot dusver legde May beide teksten ter stemming voor. Vrijdag wil May dat het Lagerhuis enkel stemt over het scheidingsverdag.

Socialisten

Zo omzeilt ze de bezwaren van Lagerhuisvoorzitter John Bercow, die een derde stemming weigert over een ongewijzigde resolutie die al twee keer getorpedeerd is.

May hoopt vooral dat Labour-leden haar aan de nodige stemmen helpen. De socialistische oppositiepartij heeft immers niet zozeer problemen met de vermaledijde ‘backstop’ in het scheidingsverdrag. Eerder verwerpt ze de harde brexit - het VK stapt uit de Europese douane-unie en de interne markt - die May in de politieke verklaring liet optekenen.

Labour drukte Mays hoop donderdag echter al de kop in door van ‘de blindste der blinde brexits’ te spreken. Zeker omdat May woensdag haar Conservatieve backbenchers beloofde ontslag te nemen als ze haar brexitdeal goedkeuren. De toekomstige relatie met de EU zou dan onderhandeld worden door haar opvolger, die zo goed als zeker een hardliner wordt. Labour wil net een softe brexit.

Mays zoenoffer lijkt er bovendien ook niet toe te leiden dat voldoende kritische partijgenoten zich vrijdag alsnog achter haar deal scharen. Eerder deze maand werd die met een meerderheid van 149 parlementsleden weggestemd. May moet dus 75 criticasters vermurwen, exact het aantal tory’s dat toen ‘no’ zei. Sommigen zijn intussen gekeerd. Maar tot 30 hardliners en een tiental eurofiele tory’s blijven zich verzetten tegen haar deal. Net als de tien leden van de DUP, de Noord-Ierse gedoogpartner van Mays minderheidsregering.

Soft brexit

30 hardliners Tot 30 hardliners en een tiental eurofiele tory’s blijven zich verzetten tegen Mays deal.

Opvallend is wel dat de DUP zich woensdagavond, toen het parlement over acht brexitalternatieven stemde, zich onthield bij enkele softe varianten. Hoewel ook geen enkele van die alternatieven een meerderheid verwierf, valt niet uit te sluiten dat er maandag opnieuw over gestemd wordt. En dat tegenstemmen en onthoudingen dan plots wel steunbetuigingen worden voor een verlengd verblijf in de douane-unie en/of interne markt.