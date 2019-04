Brits parlement vindt weer geen brexitalternatief

Het Britse parlement heeft opnieuw alle alternatieven verworpen voor de brexitdeal van premier Theresa May. Een chaotische 'no deal' komt steeds dichterbij.

Net als vorige woensdag trok het Britse parlement maandagavond het brexitinitiatief naar zich toe, door te stemmen over een resem alternatieven voor de deal van Conservatief premier Theresa May die al drie keer begraven werd. Maar net als toen werden ook alle uitwegen uit de brexitimpasse dichtgegooid, zij het bijwijlen erg nipt.

Soft brexit

Dit keer werden vier alternatieven aan een stemming onderworpen, die alle een softe brexit impliceerden. 276 parlementsleden stemden tegen een brexit waarbij het Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie blijft, terwijl 273 collega’s dat wel zagen zitten. Een verlengd verblijf in de douane-unie had betekend dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit niet zijn eigen vrijhandelsakkoorden zou kunnen sluiten, wat net een hoofdeis van de brexiteers is.

Ook een verlengd verblijf in de douane-unie én de interne markt haalde het niet (261-282) . Dat had betekend dat het VK ook Europese migratie zou blijven toelaten, zou blijven bijdragen aan het EU-budget en Europese wetgeving zou blijven erkennen. Daarmee zouden nog meer ‘rode lijnen’ van de brexiteers overschreden worden. Tot slot haalden ook de opties van een tweede referendum (280-292) en afstel van brexit (191-292) het andermaal niet.

No deal

Minder dan twee weken voor het VK op 12 april de EU moet laten weten welke ‘richting voorwaarts’ het wil, zijn zowat alle opties nu meermaals van tafel geveegd. Eerder gaf het Britse parlement ook al duidelijk aan dat een economisch desastreuze no-dealbrexit allesbehalve wenselijk is. Alleen, zolang er geen concreet plan is, blijft een vertrek zonder akkoord straks wel degelijk het enige mogelijke resultaat.

Komt er nog een derde rondje over de brexitalternatieven? De verschillen tussen voor- en tegenstanders van de softe brexit zijn erg klein, en veel parlementsleden onthielden zich maandag nog altijd uit tactische overwegingen over hun favoriete uitweg.

May houdt dinsdag dan weer een marathonsessie met haar kabinet om nog maar eens een nieuwe strategie te verzinnen. Vermoedelijk zal ze voorstellen woensdag het parlement voor een vierde keer te laten stemmen over haar brexitdeal. Het verzet daartegen nam de voorbije maanden af - eerst was het tegenkamp 230 parlementsleden sterker, later 149 en vrijdag nog 58.

De slaagkansen blijven echter miniem. Gaan oppositiepartijen als Labour en de Schotse nationalisten, die een softe brexit willen, nu wel May steunen? Gaat de Noord-Ierse gedoogpartner DUP, misnoegd om de backstop in haar deal, dat doen? Weinig waarschijnlijk.

Tweespalt

Bovendien gaven Conservatieve hardliners die zich vrijdag ‘met dichtgeknepen neus’ alsnog achter Mays deal schaarden, maandag aan daar spijt van te hebben. En toryhardliners die toen bleven tegenstemmen, sluiten nu ook niet meer uit dat ze Labour volgen als dat een motie van wantrouwen tegen de regering-May indient.

170 Conservatieven schreven maandag, nog voor de stemming, ook een brief naar May waarin ze eisen dat de brexit op 12 april van kracht wordt. Desnoods zonder deal. En in de regering zelf is de oorlog tussen hardliners en gematigden, die gruwen van een no deal, helemaal losgebarsten, waarbij beide kampen dreigen met opstappen als de tegenpartij haar zin krijgt. En zo de val van de regering zouden inleiden.

Om de tweespalt te illustreren: ‘chief whip’ Julian Smith, de man die ervoor moet zorgen dat torybackbenchers stemmen zoals de regering-May voorschrijft, verweet die regeringsleden maandag zelf ‘het ergste gebrek aan discipline in de Britse politieke geschiedenis’.