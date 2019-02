Brits parlement zet deur uitstel brexit verder open

Daardoor wordt het scenario van de no deal kleiner. Een voorstel om nog een stap verder te gaan en de no deal helemaal uit te sluiten, werd wel afgeschoten. De Schotse nationalisten van de SNP stelden voor een tekst goed te keuren die zei dat de Europese Unie verlaten zonder akkoord moet worden vermeden ‘onder eender welke omstandigheden en los van de brexitdatum’.

Ook bleek dat de Britse oppositiepartij Labour in het Britse parlement voor een tweede brexitreferendum zal stemmen, waarin kan worden beslist dat het Verenigd Koninkrijk toch in de Europese Unie blijft.

Een woordvoerder van de partij zei dat nadat het Lagerhuis een alternatief brexitplan van Labour - waarbij het VK in een douane-unie met de EU blijft - afschoot. Eerder was al duidelijk dat Labour een tweede referendum wil als haar eigen plan het definitief niet zou halen. Zover is het nu. ‘We steunen een tweede referendum om een tory-brexit of een no-dealbrexit te vermijden’, zei de brexitwoordvoerder van Labour.