Brits parlement zoekt opnieuw uitweg uit brexit-moeras

Het Britse lagerhuis zoekt maandagavond opnieuw of er een meerderheid groeit voor een brexit-plan. Als dat zou lukken, dreigt complete verdeeldheid voor de Conservatieve partij van premier Theresa May.

Vorige week gebeurde dat de eerste keer. Het Lagerhuis stemde toen over acht alternatieven op het brexit-plan dat premier Theresa May met de EU27 onderhandelde. Het ging om twee variaties op de no deal, vier softere brexits, een nieuw referendum en het afblazen van de brexit. Alle acht variaties werden weggestemd.