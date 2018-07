Britse bedrijven over brexit: 'Ons geduld nadert breekpunt'

De Britse kamers van koophandel zeggen dat bedrijven 23 praktische vragen hebben over de brexit en de Britse regering maar op twee daarvan enigszins kan antwoorden.

Als de Britse regering nog de ambitie heeft om antwoorden te geven op de vragen die Britse bedrijven 'in de echte wereld' hebben, dan moet ze beseffen dat de tijd op raakt. Dat zeggen de Britse kamers van koophandel dinsdag.

De bedrijfswereld maakt zich zorgen omdat de Europese top van 28 en 29 juni - die werd overheerst door de zoektocht naar een werkbaar migratiebeleid - geen stappen vooruit opleverde in de brexit-gesprekken, terwijl dat de bedoeling was. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU27 riepen in hun officiële conclusies iedereen op voorbereid te zijn op élk scenario.

Volgens de kamers van koophandel leidt de onzekerheid er toe dat Britse bedrijven investeringen uitstellen.

'De voorbije twee jaren is de zakenwereld geduldig geweest', zegt Adam Marshall, algemeen directeur van de Britse kamers van koophandel. 'We steunden de regering om de best mogelijke deal te sluiten voor de economie van het Verenigd Koninkrijk.' Maar nu raakt de tijd op, zegt Marshall. 'En het geduld van de zakenwereld nadert het breekpunt.'

De werkgeversorganisatie verzamelde 23 praktische vragen waarop ondernemers antwoorden zoeken. De vragen gaan over douanetarieven en -formaliteiten, BTW, regulering voor certificaten van oorsprong, rechten van werknemers uit de EU27, deelname aan onderzoeksprojecten van de EU, patenten en andere intellectuele eigendom, EU-regulering voor specifieke sectoren en wisselkoersrisico's.

Slechts op twee daarvan is volgens haar een begin van antwoord: een procedure om bij de Britse douane via een statuut van vertrouwde partner sneller formaliteiten af te handelen en rechten van EU-werknemers bij Britse bedrijven.