Britse importcontroles van start: ‘Als elke vrachtwagen aan grenspost moet stoppen, ligt het VK plat’

Na veelvuldig uitstel beginnen in het Verenigd Koninkrijk de grenscontroles op de import van een resem dierlijke en plantaardige producten uit de EU. De vrees is dat dat in het VK tot logistieke chaos, extra administratie en een opstoot van inflatie kan leiden.

Ruim drie jaar nadat de boedelscheiding tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk werd opgestart, gaat een nieuwe fase van het brexitproces in. Voor het eerst komen er fysieke grenscontroles op producten uit de EU die het VK via de Kanaaltunnel en Dover binnenkomen. Eerder had de Britse regering de invoering ervan vijf keer uitgesteld, terwijl omgekeerd in de EU al sinds januari 2021 fysieke controles plaatsvinden op import uit het Verenigd Koninkrijk.

Dierlijke producten, planten, plantaardige producten en niet-dierlijk voedsel en diervoeder die ingeschat worden als risicovol zullen gecontroleerd worden op schadelijke organismen. Sinds januari was al een gezondheidscertificaat nodig, maar nu gaat het om volwaardige fysieke controles. Vanaf oktober dit jaar wordt de regeling uitgebreid naar alle import uit de Europese Unie.

De regering van premier Rishi Sunak benadrukt het belang van de controles om een gelijk speelveld te garanderen voor Britse bedrijven en hun Europese concurrenten. Toch is er striemende kritiek. Vooral kleinere ondernemingen vrezen de dupe te worden van de toeslag van maximaal 169 euro per importbeweging om de controles te financieren. Het kan leiden tot honderden miljoenen aan extra kosten voor bedrijven uit de voedingsindustrie en de versmarkt, zeggen Britse sectororganisaties.

Ze vrezen dat de factuur finaal bij de Britse consument belandt en hechten weinig geloof aan de regeringsinschatting dat de prijsstijgingen beperkt zullen blijven tot minder dan 0,2 procent in drie jaar. Ook over de kaduke voorbereiding van de nieuwe regeling, met onduidelijkheid over welke producten als risicovol ingeschaald worden en IT-problemen bij de controleposten in Dover, heerst grote onvrede.

Steekproeven

‘Veel zal afhangen van de implementatie van de regels’, zegt Frederik Braet, de zaakvoerder van de Oost-Vlaamse plantengroothandel Gimall Plants. Het bedrijf haalt een derde van zijn export uit het Verenigd Koninkrijk en voert jaarlijks voor 15 miljoen euro uit over het Kanaal. ‘Wij hebben klanten die we twee tot drie keer per week beleveren. Als de toeslag voor iedere vracht zal gelden, vinden retailers mogelijk het sop de kool niet meer waard en schakelen ze over op lokale productie.’

Hetzelfde geldt voor de vraag waar en hoe frequent de controles uitgevoerd worden. ‘Als iedere vrachtwagen aan een grenspost zal moeten stoppen, ligt het VK vanaf dinsdag plat’, zegt Braet. ‘Het zal wellicht met steekproeven werken, maar ook dat kan tot vertragingen en extra kosten leiden. Vaak zitten ladingen van verschillende bedrijven in dezelfde vrachtwagen. Wat als iets scheelt met één ervan? Zeker voor aanvoerketens als de onze, die just in time werken, kan dat problematisch zijn.’

Toch maakt Braet zich sterk dat bedrijven ook de nieuwe controles zullen verteren. ‘Het is sinds de brexit voortdurend aanpassen, maar dat is noodzakelijk om op de Britse markt actief te kunnen blijven. Wij hebben een werknemer vast in dienst voor alle extra administratie en konden die kosten voor het grootste deel doorrekenen. Bedrijven die zich het beste schikken naar de voortdurend veranderende omstandigheden hebben nog altijd baat bij export naar het Verenigd Koninkrijk.’