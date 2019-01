Britse regering overleeft motie van wantrouwen

Ondanks haar verpletterende brexitnederlaag behoudt de Conservatieve regering van premier Theresa May het vertrouwen van het Britse parlement. Morgen start ze een consultatieronde, ook bij de oppositie.

Na weer een dag vol brexitgekletter heeft de Conservatieve regering van de belegerde premier Theresa May woensdagavond een motie van wantrouwen in het Britse Lagerhuis overleefd. 325 parlementsleden spraken hun steun uit voor het kabinet-May, 306 eisten haar ontslag en nieuwe verkiezingen.

Dat gebeurde volgens de breuklijnen tussen oppositie en meerderheid. Voor een keer vormden de diep verdeelde tory’s front rond May. De schrik dat de socialisten van Labour aan de macht zouden komen, deed ook de diepconservatieve Noord-Ierse gedoogpartner DUP in de pas lopen.

Verpletterende nederlaag

Het contrast met dinsdagavond kon niet groter zijn. Liefst 432 parlementsleden, onder wie 118 van haar eigen 317 Conservatieven en alle tien de DUP’ers, stemden toen tegen het scheidingsverdrag dat May in november had afgesloten met de Europese Unie. Amper 202 parlementsleden gaven hun zegen aan de brexitdeal.

Dit is een zombieregering. Jeremy Corbyn Labour-oppositieleider

Dat was de zwaarste parlementaire nederlaag van een Britse regering in zeker een eeuw. Het Britse Lagerhuis had zelfs geen internationaal verdrag meer weggestemd sinds 1864, toen de liberale premier en burggraaf Henry John Temple een uitleveringsakkoord wilde sluiten met het Pruisische Rijk.

Als een kat met negen levens strompelt May zo van nederlaag naar crisis, en de pyrrusoverwinning van woensdagavond verstevigt haar slagkracht echt niet. In 2017 maakte ze al de fatale fout verkiezingen uit te schrijven, waarbij de tory’s 13 zetels en hun volstrekte meerderheid verloren. De voorbije maanden moest ze het ene na het andere amendement slikken van eurofiele toryrebellen. Net voor kerst, uit verzet tegen haar deal, eisten dan weer liefst 117 Conservatieven, vooral brexithardliners, haar ontslag. En ook 13 regeringsleden stapten al wegens op haar ‘knieval’ voor Brussel.

Consultatieronde

Na de blamage van dinsdagavond was ook voor de oppositie de maat vol: Labour, de Liberal Democrats, de nationalisten uit Schotland en Wales, en de groenen dienden samen een motie van wantrouwen in.

For goodness’ sake, premier, waarom stapt u niet gewoon op? Pete Wishart SNP-oppositielid

‘Ze is een kwart van haar kabinet kwijt, een derde van haar backbenchers wil haar weg, ze onderging de grootste nederlaag in de parlementaire geschiedenis, welk greintje geloofwaardigheid heeft haar regering nog’, fulmineerde Pete Wishart van de Scottish National Party woensdag. ‘For goodness’ sake, premier, waarom stap u niet gewoon op?’

Labour-leider Jeremy Corbyn had het dan weer over een ‘zombieregering’. Toch is de kans, nu May kan aanblijven, groot dat hij binnenkort gaat samenzitten met de Conservatieven. May start donderdag een consultatieronde met toplui van haar eigen partij en de oppositie om uiterlijk maandag een plan B voor te leggen. En het risico te verkleinen dat op 29 maart een desastreuze no deal-brexit intreedt. Op korte termijn lijkt er, ondanks de hoge urgentie, echter nog altijd weinig succes te rapen.

Douane-unie

Brussel is niet bereid nog meer compromissen te sluiten. En het water tussen de ‘rode lijnen’ van May en Labour blijft erg diep, bleek woensdag weer. Labour pleit ervoor het Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie te houden, om ook na brexit de wederzijdse handel frictieloos te laten verlopen. Dat impliceert echter dat het VK onder meer Europese migratie zou blijven toelaten, en geen eigen handelsakkoorden met derde landen kan sluiten. En dat is niet ‘waarvoor het Britse volk gestemd’ heeft, herhaalde May.

Uitkijken wordt ook of Corbyn een rode lijn uitgomt. Op het recente partijconges besliste Labour, als de regering niet ten val gebracht kan worden, te pleiten voor een tweede referendum. 71 socialistische parlementsleden riepen daar woensdag, nog voor de motie van wantrouwen, toe op. Alleen heeft Corbyn, al decennia een criticus van de EU, weinig zin zo de deur open te zetten om de brexit ongedaan te maken.