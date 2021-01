Britse rots van Gibraltar blijft in Europese Schengenzone

Verdrag van Utrecht

Gibraltar is een 6,8 vierkante kilometer grote rots in het zuiden van het Iberisch Schiereiland, die uiterst strategisch gelegen is aan de straat die de Middellandse Zee verbindt met de Atlantische Oceaan. Na de Spaanse Successie-oorlog viel het in 1713 in Britse handen. Het Verdrag van Utrecht schreef voor dat Gibraltar eeuwig Brits zou blijven, al leeft de hardnekkige mythe dat die claim zou vervallen als de beroemde lokale kolonie berberaapjes uitsterft. De brexit dreigde de levensvatbaarheid van het Britse overzeese gebied wel danig te bemoeilijken.

Souvereiniteit

'Dit is een goed akkoord, want we komen tegemoet aan de verzuchtingen van onze burgers', aldus Gonzalez Laya. 'Vlot grensverkeer verzekeren is duidelijk in het belang is van de mensen die aan beide zijden ervan leven', reageerde haar Britse collega, Dominic Raab. 'We blijven vastberaden in onze steun voor Gibraltar en zijn soevereiniteit.'