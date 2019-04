Britse staatssecretaris voor brexit en junior minister voor Wales nemen ontslag

Chris Heaton-Harris is al het zoveelste regeringslid dat opstapt uit onvrede met de aanpak van de brexit door premier Theresa May. Nu ze dinsdagavond opnieuw om kort uitstel van de Britse exit uit de EU heeft gevraagd - dit keer om samen met Labour-leider Jeremy Corbyn een uitweg te zoeken - is zijn job 'overbodig' geworden, zegt hij in zijn ontslagbrief. Heaton-Harris was als staatssecretaris op het departement voor het vertrek uit de EU bevoegd voor het plannen van de maatregelen in geval van een brexit zonder akkoord, maar dat heeft door May's vastberadenheid om zo'n scenario te vermijden geen zin meer, zegt hij.

Na zijn ontslag klapte Heaton-Harris meteen uit de biecht. Volgens hem is Theresa May niet helemaal op de hoogte van de mate waarin haar regering is voorbereid op een no-dealscenario. 'De briljante ambtenaren in mijn departementen hebben bergen verzet om ervoor te zorgen dat ons land klaar was voor een vertrek uit de EU zonder akkoord. Helaas denk ik dat de briefings die u daarover hebt gehad, dat niet voldoende reflecteren', klinkt het in zijn afscheidsbrief. Hij benadrukt wel dat hij de voorkeur geeft aan een vertrek mét akkoord, 'maar ik geloof echt dat ons land er snel bovenop zou zijn gekomen als er geen akkoord was geweest.'