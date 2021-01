Britse tarieven verbazen Vlaamse exportbedrijven

Vlaamse bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, blijken na de brexit vooral verbaasd dat ze soms toch invoertarieven moeten betalen, omdat onderdelen van hun producten van buiten de EU komen.

De grootste verrassing van de brexit blijkt te zijn dat in sommige gevallen toch nog invoertarieven moeten worden betaald om goederen in het Verenigd Koninkrijk te krijgen. Dat leert een navraag bij Flanders Investment & Trade, dat met zijn brexit-helpdesk nog altijd Vlaamse bedrijven begeleidt in hun handel naar het Verenigd Koninkrijk.

Dat het VK en de Europese Unie eind december op het nippertje een deal konden sluiten waarin douanetarieven worden vermeden, heeft een 'hoera-stemming' gecreëerd, legt Claire Tilleckaerts, de CEO van FIT, uit. Dat heeft sommige bedrijven op het verkeerde been gezet. De nultarieven slaan enkel op producten die puur in de EU zijn gemaakt.

Als een Vlaamse machinebouwer onderdelen uit China importeert, moet hij op de export van die machine naar het VK alsnog gedeeltelijk douanerechten betalen.

Het wordt echter complexer zodra onderdelen van die producten buiten de EU zijn geproduceerd. Als een Vlaamse machinebouwer onderdelen uit China importeert, moet hij op de export van de met die onderdelen gemaakte machine naar het VK alsnog gedeeltelijk douanerechten betalen. Die regels waren bekend, maar ze zijn niet bij iedereen doorgedrongen.

Flanders Investment & Trade organiseert daarom komende donderdag al een webinar over die kwestie, dat met 300 deelnemers al meteen vol zit. Bijkomende brexitsessies gebeurden al bij sectorfederaties en staan nog op de agenda van de exportbeurs begin februari.

De brexithelpdesk krijgt sinds januari meer vragen dan vorig jaar, meldt FIT. De voorgelegde problemen worden volgens FIT in bijna alle gevallen binnen de twee à drie dagen opgelost.

2.000 pagina's

Bart Buysse, de CEO van voedingsfederatie Fevia, bevestigt dat sommige bedrijven zich mispakt hebben aan het brexitakkoord, zoals de regels van oorsprong. 'Dat de schok van een 'no deal' is vermeden, betekent niet dat er plots geen enkele impact is. Het brexitakkoord telt meer dan 2.000 pagina's, die we nu aan het bestuderen zijn.'

Bedrijven zullen medewerkers moeten heropleiden en software moeten herprogrammeren. Bart Buysse CEO Fevia

'De duivel zal daarbij in de details zitten', zegt hij, zoals bepalingen over voedingscontroles en -certificaten. 'Bedrijven zullen medewerkers moeten heropleiden en software moeten herprogrammeren.' De meeste ondernemingen kijken daarom nog de kat uit de boom en hebben voorraden opgebouwd of de handel op een laag pitje gezet. Maar dat kan uiteraard niet blijven duren.

Belangrijk wordt ook in welke mate andere EU-landen zich snel aanpassen aan het brexitakkoord, legt hij uit. 'Vlaanderen is niet alleen een exportland, maar ook een transitland.'

Schotse zalm

De Schotse visserijsector klaagde eind vorige week dat de brexitvertragingen haar in een crisis storten. Zalm en andere verse vis raakt niet op tijd in de Europese Unie. Klanten in de EU weigerden ook leveringen omdat de vis te lang onderweg was.

De sector vraagt aan de Britse regering om meer te doen om de exportproblemen op te lossen. Tientallen vrachtwagens vol vis zijn er sinds Nieuwjaar niet in geslaagd Schotland op tijd te verlaten wegens verwarring over papieren en IT-problemen, meldt ze.

Verse groenten

In het Verenigd Koninkrijk weerklinken vooral klachten over de verwachte lange wachttijden en de extra formaliteiten. Vooral voor de voedingssector, waar producten snel bederven en hun waarde verliezen, zijn die schadelijk.

Een reportage van de BBC bij Belgische exportbedrijven toonde deze week nog hoe de Britten na de brexit langer zullen moeten wachten, meer moeten betalen en minder keuze hebben. Dat laatste komt onder meer omdat sommige planten fragiel zijn en vier dagen transport niet overleven. De Belgische kwekers verschepen ze daarom niet meer.