Broer Boris Johnson stapt uit Britse regering

Jo Johnson, de jongere broer van brexiticoon Boris Johnson, levert striemende kritiek op de brexitaanpak van premier Theresa May.

'Het Verenigd Koninkrijk staat aan de rand van de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog', zei Johnson vrijdagavond in een verklaring. Daarin kondigde hij aan ontslag te nemen als staatssecretaris van Transport in de regering van Theresa May.

Het ontslag komt op een cruciaal moment in de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie. May toetst dezer dagen haar ultieme brexitdeal af bij haar Europese collega's.

'Het is me steeds duidelijker geworden dat het akkoord, waaraan op dit eigenste moment de laatste hand wordt gelegd, een vreselijke vergissing is', schrijft Johnson.

'Makkelijkste handeldeal ooit'

Volgens hem lijkt wat nu op tafel ligt in de verste verte niet op wat twee jaar geleden, bij het brexitreferendum, werd beloofd. 'De hoop op 'de makkelijkste handelsdeal in de geschiedenis' bleken een waanvoorstelling.'

Johnson stemde bij het referendum in juni 2016 tegen de brexit, in tegenstelling tot zijn broer Boris. Die groeide uit tot een van de boegbeelden van de Leave-campagne.

'Brexit heeft het land verdeeld', zegt Jo Johnson. 'Het heeft politieke partijen verdeeld. En het heeft ook families verdeeld.' Desondanks trad Johnson toe tot de regering-May, 'om van de brexit een succes te maken'.

Nooit eindigend vagevuur

In zijn afscheidsbrief haalt Johnson uit naar de falende aanpak van premier May, die haar land alleen 'een nooit eindigend vagevuur aanbiedt.'

'Vermits de realiteit van de brexit veraf staat van wat ooit werd beloofd, is het alleen maar democratisch om het volk het laatste woord te geven', schrijft de politicus.

Johnson benadrukt dat hij geen vragende partij is voor een tweede referendum. Maar hij wil de Britten wel de kans geven om duidelijk te maken of ze willen voortdoen met de brexit.

Tweede overgangsperiode

Het is niet bekend welk concreet voorstel May op tafel legt. Maar het basisidee is bekend: Londen wil, na de overgangsperiode tussen 29 maart 2019 en eind 2020, een tweede overgangsfase.