City-Belg: 'Europa heeft Londen nog hard nodig'...

'Er is geen Europese stad die de rol van de City als financieel centrum kan opnemen', zegt Jan De Bondt, een Belg die jarenlang in Londen verbleef.

Meer dan 20 jaar pendelde Jan De Bondt als bankier gespecialiseerd in obligaties tussen zijn Vlaams-Brabantse heimat en de Londense City en Frankfurt. De jongste jaren trekt hij door de financiële sector als adviseur over thema's als de brexit en regelgeving. We ontmoeten hem aan de Eurostar-terminal in het station Brussel-Zuid. Na enkele dagen Londen is hij op weg naar een fintechconferentie in Parijs.

Enkele financiële instellingen in Londen kondigden aan wegens de brexit te verhuizen. 'Maar een leegloop is er niet aan de gang', zegt De Bondt. ‘Ik heb niet de indruk dat in Londen minder volk rondloopt. Banken hebben er wel mensen ontslagen en in andere regio’s aangeworven, maar dat is beperkt gebleven tot hooguit 1.300 personen. En het wordt ruimschoots gecompenseerd, aangezien Londen sterk groeit als fintechcentrum. Ook private equity en hefboomfondsen doen het goed.'

Code Napoléon

Jan De Bondt

Koos na studies Germaanse Filologie voor de banksector en startte bij de afdeling overheidsobligaties bij ASLK. Trok na drie jaar naar Londen en stapte er in de obligatiehandel. Eerst bij Goldman Sachs, nadien bij Merrill Lynch, Lehman Brothers en Société Générale. Door het pendelen tussen Brussel, Londen en Frankfurt bouwde hij een groot netwerk uit in de financiële sector in het VK en Europa. Momenteel is de Vlerick-alumnus (Master in Management) Executive in Residence bij Vlerick Business School, en adviseert hij banken en fintechs.

Dat de Britten kozen voor de afscheuring van Europa, verbaast hem niet. Veel mensen in achtergebleven gebieden hebben voor de brexit gestemd uit protest omdat ze al twintig jaar aan het verliezen zijn. ‘Een beetje zoals de mensen die op Trump stemden, en dat opnieuw zullen doen’, zegt De Bondt.

Maar ook mensen uit zijn Londense omgeving, die het goed hebben, stemden voor de brexit. 'Ze kijken op een andere manier naar soevereiniteit dan wij. Sinds 1066 hebben ze geen invasie meer gekend en een job in het leger heeft er nog veel aanzien. Ze kennen ook de Code Napoléon niet, waardoor het rechtssysteem helemaal anders is.'

De Bondt ziet tal van politieke inschattingsfouten in het brexitproces, zowel bij de Britten als in continentaal Europa. 'We moeten niet kijken naar wiens fout het is, maar voortgaan. Er liggen kansen voor beide', zegt De Bondt.

'Over tien jaar zullen we terugblikken op deze periode en concluderen dat het een goede zaak was voor het VK én voor Europa. Maar tot dan zullen we wat verkeersdrempels over moeten. Ik vrees dat het VK in 2021 in een recessie gaat.'

Hoe kan Boris Johnson bewerkstelligen dat de brexit voor zijn kiezers goed uitdraait?

De Bondt: 'Johnson ziet er soms wat uit als een clown, maar je mag niet vergeten dat hij goed opgeleid is. Hij heeft ook meer uitvoerende ervaring dan Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad, red.) en Ursula von der Leyen (voorzitster van de Europese Commissie, red.) samen. Hij was acht jaar burgemeester van Londen en heeft goed werk geleverd tijdens de Olympische Spelen.'

'Bij de jongste verkiezingen heeft Johnson zetels gehaald in gebieden die in geen honderd jaar voor de tory's gestemd hebben. Om die kiezers opnieuw te overtuigen zal hij noch opschuiven naar rechts, noch zichzelf verloochenen. Hij zal in die gebieden investeren.'

'Hij heeft ook een duidelijk plan om de overheid grondig te hervormen. Zijn adviseur, de succesvolle campagneleider Dominic Cummings, zei dat hij zijn kabinet wil bemannen met mensen met een hoek af, zoals coders en drop-outs. Zodat het apparaat vernieuwd wordt.'

U ziet Europa uiteindelijk welvaren bij de brexit?

De Bondt: 'Als 13 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wegloopt, is dat een wake-upcall. De Europese Unie moet in de spiegel kijken en zien wat beter kan. Ze is te protectionistisch en moet de consument vrijer laten. Het is ook geen goede houding landen die willen vertrekken te straffen. Dat is niet de juiste manier om vooruitgang te boeken. Europa kan een stuk federaler worden. Helaas is er een gebrek aan leiderschap.'

Vanaf 1 februari geldt een transitieperiode. Zal die lang aanslepen?

De Bondt: 'Ik denk dat we voor het einde van het jaar een basisakkoord zullen. Ook Europa wil een overeenkomst. Het VK blijft een belangrijke handelspartner. De Britten hebben altijd half uit de EU gezeten. Nu zullen ze er half in zitten.'

Is de financiële sector klaar voor de brexit?

De Bondt: 'De loodgieterij van de financiële sector, van clearingbedrijven tot custodians, is klaar voor een harde brexit. Ook de assetmanagers zitten al met delen van hun business in Ierland en Luxemburg. Er zullen wat praktische problemen opduiken, bijvoorbeeld in de havens, maar Johnson zal daar pragmatisch mee omgaan.'

Wat als het toch fout loopt met de onderhandelingen?

De Bondt: 'Johnson is een meer gewiekste onderhandelaar dan Theresa May. Als Europa moeilijk doet, kan hij voor een harde brexit gaan en van het VK een Singapore-aan-de-Thames maken, een regio met lage belastingen en weinig regels. Dan zouden veel bedrijven van Dublin naar Londen trekken en zou continentaal Europa heel wat verliezen. Dat is een reële bedreiging.'

'De Europese bedrijven hebben Londen nodig om kapitaal aan te trekken. Wat ze ook zeggen, er is geen eengemaakte kapitaalmarkt in Europa en de banken zijn er veel te klein in vergelijking met de Amerikaanse. De kmo’s zijn voor hun financiering veel te afhankelijk van die banken. Als ze geen kredieten kunnen geven door allerlei regels, zit je met een probleem. Europa mag zich niet afsnijden van Londen.'

Kan een andere stad de rol van Londen overnemen?

De Bondt: 'Het gaat om een heel ecosysteem dat je niet van de ene dag op de andere op de trein zet. Je kan in Brussel, Parijs of Frankfurt een bankier ontmoeten, maar in één dag kun je in Londen verschillende mensen zien, van banken over private equity tot fondsen. En Londen is de brug naar het Midden-Oosten en Noord-Amerika.'