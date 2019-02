Corbyn steunt een tweede referendum

Labour-leider Jeremy Corbyn zet voor het eerst openlijk zijn volle gewicht achter een nieuw referendum over de brexit.

Corbyn legde dit plan maandagavond op de tafel van zijn partijgenoten. Corbyn buigt zo voor de druk van zijn Labour-aanhang. Zelf is de uiterst linkse leider van Labour nooit bepaald een fan geweest van Europees lidmaatschap.

Concreet wil Labour een amendement indienen in het Lagerhuis dat bepaalt dat het land na de brexit in een douane-unie blijft met de Europese Unie. Indien dat amendement het niet haalt, wil Labour een ander amendement indienen dat een tweede referendum eist. ‘We gaan een amendement indienen of steunen voor een referendum om te vermijden dat dit land gedwongen wordt een schadelijke Tory brexit te ondergaan', aldus Corbyn maandagavond.