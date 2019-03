De boulevard van gebroken brexitbeloftes

Normaal had het Verenigd Koninkrijk gisteren met opgeheven hoofd en enkele handelsakkoorden onder de arm de Europese Unie moeten verlaten. Dat is anders gelopen. En wat blijft over van die andere brexitbeloftes aan de Britten? We houden er zes tegen het licht.

‘We verlaten de Europese Unie op 29 maart 2019.’ Volgens tellingen van de Britse pers heeft premier Theresa May die boodschap de voorbije twee jaar op 108 momenten herhaald. Toch verstreek de 29ste zonder dat er iets gebeurde. Besluit: een van de grote slachtoffers van de brexit is de geloofwaardigheid van de Britse politiek zelf. In ’s werelds oudste parlementaire democratie is een strijd losgebars ten die deze week alles op zijn kop zette. ‘Steun mijn plan en ik neem ontslag’, zei May. En bijgevolg: ‘Steun me niet en ik blijf.’

De geloofwaardigheidsschade blijkt ook uit andere gebroken beloftes die de voorbije jaren aan het Britse volk zijn gedaan. In die zin was de brexit, zoals het mopje gaat, ‘the undefined being negotiated by the unprepared in order to get the unspecified for the uninformed.’ Wij houden zes brexitbeloftes tegen het licht.

1. De Europese Unie verlaten kost geen geld

Het meest iconische beeld van de loze brexitbeloftes is dat van de rode dubbeldeksbus waarop Boris Johnson de boodschap liet aanbrengen dat het Verenigd Koninkrijk door de brexit wekelijks 350 miljoen pond zou terugkrijgen. ‘We moeten de controle over dat geld herwinnen, zodat we het aan onze prioriteiten kunnen besteden, zoals gezondheidszorg’, schreef hij op 31 mei 2016 in een opiniestuk in The Sun.

Daags na het referendum biechtte UKIP-leider Nigel Farage al op dat het bedrag niet klopte. Als je de korting meerekent die Margaret Thatcher in de wacht sleepte én het geld dat uit het EU-budget naar Britse projecten vloeide, ging het eerder om 150 miljoen pond per week.

Maar daarmee was de bocht nog niet volledig genomen. Toen de brexitgesprekken op gang kwamen, werd het de Britten duidelijk dat ze nog moesten betalen om de EU te verlaten. De Unie blijft bijvoorbeeld de pensioenen van Britse eurocraten betalen en geeft geld uit aan beslissingen die het VK mee nam.

Dat besef daagde traag. ‘Omdat we niet langer lid zijn, worden we niet langer verondersteld grote bedragen in het Europees budget te storten’, zei premier Theresa May in januari 2017. Toen toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson op 11 juli 2017 werd geconfronteerd met de berichten dat het VK tientallen miljarden euro’s zou moeten betalen, zei hij: ‘De bedragen die ik heb gehoord, lijken me exorbitant. Ik denk dat ‘je kan ernaar fluiten’ de goede uitdrukking is.’

Het VK en de Europese Unie bereikten in november 2017 een deal over de exitfactuur. De Britse overheid toonde zich bereid 40 tot 45 miljard euro te betalen.

2. Wie werkt, zal beter af zijn na de brexit

We denken dat wie werkt er beter aan toe zal zijn als we de EU verlaten, stelden Boris Johnson en Michael Gove in mei 2016 in The Sun. ‘De brexit biedt een grote kans om de controle over onze economie te heroveren.’

40 miljard Kost Volgens de Bank of England heeft de brexit het VK nu al 40 miljard pond (46,5 miljard euro) gekost.

Toegegeven, de gevreesde economische catastrofe bleef na het referendum in 2016 uit. Het VK belandde niet in een recessie. De werkloosheid is sindsdien gedaald. Het is bovendien moeilijk in te schatten hoe het de Britse economie was vergaan zonder brexit. Toch waagde de Bank of England zich in mei vorig jaar aan die oefening. De conclusie was dat de brexit het VK al 40 miljard pond heeft gekost, of 2 procent van het bruto binnenlands product.

De gevolgen zijn merkbaar op de wisselmarkten, waar het pond de voorbije drie jaar gemiddeld 13 procent onder het niveau van vlak voor het referendum bleef. Dat maakt het voor Britse gezinnen duurder om producten en diensten in het buitenland te kopen.

Door de onzekerheid annuleerde het Japanse Nissan zijn plannen om in Engeland nieuwe terreinwagens te bouwen. Ook Honda sloot een fabriek, al zou dat niet alleen aan de brexit gelegen hebben. En dan moet de schok van de brexit zelf nog komen. Het IMF becijferde in november dat een no-dealbrexit de Britse economie een klap van 6 procent van het bbp kan geven.

3. De handelsakkoorden zullen er zijn

Binnen twee jaar, voor de onderhandelingen met de Europese Unie wellicht rond zijn, kunnen we een vrijhandelszone creëren die een pak groter is dan de EU. De nieuwe handelsakkoorden zullen slechts van kracht worden op het moment dat we de EU verlaten, maar ze zullen volledig onderhandeld zijn.’ Dat zei de toenmalige minister voor Brexit David Davis op 14 juli 2016.

In januari 2017 zei premier Theresa May op het Wereld Economisch Forum in Davos dat ze verheugd was dat al gesprekken liepen over handelsverdragen met Australië, Nieuw-Zeeland en India. En dat China, Brazilië en de Golfstaten al hun interesse hadden getoond om hetzelfde te doen.

De realiteit is dat het Verenigd Koninkrijk met geen enkel land een akkoord heeft onderhandeld. De Europese Unie zelf heeft de voorbije jaren wel vrijhandelsakkoorden afgerond met Japan en Singapore.

4. De grens met Ierland zal onzichtbaar zijn

Ik heb er vertrouwen in dat we onzichtbare grenscontroles kunnen instellen op de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, als we de recentste technologie gebruiken. Dat zei toenmalig brexitminister David Davis op 5 september 2017.

May moest in maart vorig jaar in het parlement al toegeven dat het zo simpel niet was. ‘Als je naar de details kijkt, wordt duidelijk dat er meer tijd voor de uitwerking nodig is dan oorspronkelijk afgesproken.’

Het gedoe met de onzichtbare grenscontrole moet vooral verhullen dat het Verenigd Koninkrijk nog altijd niet weet hoe het de problemen met zijn enige landgrens - tussen Ierland en Noord-Ierland - wil oplossen.

De Britten beweerden aanvankelijk dat een overgangsperiode voor de brexit niet nodig was. Dit jaar sloten ze toch een deal erover.

De Britten willen er een harde grens, omdat dat betekent dat ze via de brexit de controle op hun grondgebied ‘heroveren’. Maar die harde grens dreigt de kwetsbare vrede in Noord-Ierland te beschadigen en het twintig jaar geleden uitgedoofde conflict er weer te doen oplaaien.

Jacob Rees-Mogg, boegbeeld van de pro-brexit European Research Group, haalde zich al de woede van de Ieren op de hals door in augustus 2018 te stellen dat wie de grens over wil, moet worden ‘geïnspecteerd’ zoals tijdens de Troubles, zoals de burgeroorlog werd genoemd.

5. De volledige klus is in twee jaar geklaard