De brexit, een treincrash in slow motion

Het Brits parlement stemt dinsdagavond over de brexit, met mogelijks grote schade voor Vlaanderen. We kunnen er naar kijken, maar weinig aan doen. En zo gaat het al bijna drie jaar.

‘Ik ben echt bezorgd dat jullie dit te licht opnemen’, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever in april 2018 tegen de Britse lord Martin Callanan, terwijl ze op het terras van het House of Lords aan de Thames respectievelijk een koffie en een thee dronken. Met ‘dit’ doelde De Wever op de brexit. Een uurtje eerder had hij op het nabije terras van het House of Commons een tiental parlementsleden gesproken, die in de verste verte niet met de brexit bezig leken te zijn.

Die namiddag herhaalde De Wever aan elke Britse politicus die zijn pad kruiste dezelfde boodschap: ‘We zijn erg bezorgd. Vlaamse bedrijven voeren voor 28 miljard euro per jaar uit naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is evenveel als alle Franse bedrijven.’ ‘That’s impressive’, antwoordden de meesten, duidelijk met hun hoofd bij andere zaken.

Het tafereel typeerde hoe Vlaanderen het afgelopen jaar naar Londen keek: met afgrijzen over de ramp die zich aan het voltrekken was, zonder ook maar één wapen in de hand om er iets aan te kunnen doen.

Wereldoorlog

Je kan maar snappen hoe de Britten naar de Europese Unie kijken door hun geschiedenis te kennen, betoogt Oxford-professor John Pinder. Na de Tweede Wereldoorlog was het VK het enige land in Europa dat het hoofd trots hoog kon houden. Alle andere landen waren vernederd omdat ze waren bezet door de nazi’s, of waren vernederd omdat ze in de oorlog aan de foute kant stonden.

De Vlaamse psyche zit anders in elkaar. Vlaanderen is een kleine en open regio. Dat maakt dat het ofwel het slagveld van de geschiedenis was als de Europese grootmachten ten oorlog trokken, ofwel de vruchten van de internationale handel plukte als de Europese grootmachten - zoals bij de start van de EU zestig jaar geleden - besloten samen te werken. Een brexit belemmert die samenwerking natuurlijk.

De belofte van Cameron

Het begon in 2005, toen David Cameron partijvoorzitter van de tory’s werd met de belofte dat hij de Britse conservatieven uit de Europese Volkspartij van Wilfried Martens zou halen. Hij offerde met andere woorden macht in Brussel op om er te winnen in Londen. Het lukte. Cameron werd premier. Maar toen hij voor zijn herverkiezing de truc van 2005 probeerde te herhalen, mislukte zijn plan. Hij wilde met het referendum de eurosceptici in zijn partij paaien en rekende erop dat de Britten het VK in de EU zouden houden.

Ook Theresa May was in 2016 een ‘remainer’, die haar land graag in de EU had gehouden. Maar toen Cameron langs de achterdeur de Britse politiek verliet, werd zij de tragische premier die eendracht moest vinden in een verdeeld land om de brexit in goede banen te leiden waar ze destijds niet eens achter stond. Haar grootste gevechten levert ze sindsdien niet met de EU of met de oppositie, maar met de parlementsleden op de banken achter haar rug: haar eigen leden van de trotse en eigenzinnige Britse conservatieve partij.

In haar regering is de strijd bijna even groot. Toen May afgelopen zomer op haar landgoed Chequers haar regering eindelijk eensgezind achter een onderhandelingsstandpunt probeerde te scharen, stapten brexitminister David Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson op.

Toen ze een deal voor een ordelijke brexit met de EU27 onderhandelde, duurde het vijf uur voor ze haar regering kon overtuigen. En opnieuw stapte de brexitminister, dit keer Dominic Raab, op. In december vroegen de tory-brexiteers haar ontslag als partijleider. Er werd gestemd. Ze overleefde.

Tragiek

De tragiek van May is dat ze vastzit tussen twee beslissingen van het volk: de beslissing die werd genomen in het referendum van 2016 en het oordeel van parlementsleden die even legitiem door datzelfde volk werden verkozen.

Even tragisch is dat May in dat spanningsveld overeind blijft, maar niet vooruit raakt. Hét grote struikelblok blijft een elegante oplossing voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. In de brexitlogica moet die er zijn. Om de vrede te bewaren in Noord-Ierland mag die er niet zijn. Eigenlijk had het House of Commons op 11 december over de brexitdeal die May onderhandelde moeten beslissen. Die stemming werd verdaagd naar 15 januari.

Drie opties

Nog altijd liggen drie opties op tafel: May-deal, no deal of no brexit.

Voor Vlaanderen zou dat laatste het ideale scenario worden: dat in een zenuwslopende eindstrijd het Brits parlement de May-deal wegstemt, overblijft met de keuze tussen no deal en no brexit, en uiteindelijk, starend in de afgrond, toch voor no brexit kiest.

Wat betekent de brexit voor uw portemonnee? Volgens welk scenario de Britten uit de Europese Unie stappen, is vandaag nog altijd koffiedik kijken. Maar sowieso zijn er gevolgen als u vanaf 30 maart reist, koopt en werkt aan de andere kant van het Kanaal.

Vlaanderen verdedigt in de brexitgesprekken een politiek en een economisch belang. Het politieke belang is dat Vlaanderen sterke Europese instellingen nodig heeft, waar de almacht van de grote Europese landen wordt vermengd met de invloed van de kleintjes. Het gevaar daar is dat de brexit zo voordelig uitvalt voor de Britten dat nog landen in de EU27 naar de exit snellen.

Het economisch belang is dat de handel tussen Vlaanderen en het VK niet gebruskeerd wordt op 29 maart, wanneer de brexit zijn eerste fase ingaat. In dat opzicht is het worstcasescenario een no deal of harde brexit, waarbij automatisch de standaardtarieven van de Wereldhandelsorganisatie van kracht worden.

Rampscenario's

De rampscenario’s daarover worden met de dag concreter en urgenter. In december draaide een brexitdiscussie met de gouverneur van de Bank of England in het Brits parlement bijvoorbeeld uit op een lange discussie over hoe je kan vermijden dat er kilometers lange files ontstaan voor de ferry’s in Dover. De Britse regering hield op een vliegveld nabij de kust al oefeningen met trucks om de bevoorrading na de brexit niet te laten stilvallen.

Volgens het IMF staat België op de vierde plek van landen die het zwaarst worden getroffen door een harde brexit.

Naarmate de brexit nadert, wordt duidelijker wie er allemaal rekening mee moet houden: onderzoekers van Vlaams-Britse universitaire projecten, vissers in de Noordzee, politiediensten die mee steunen op Britse inlichtingendiensten, groentekwekers die vrezen dat hun erwtjes en wortelen niet snel genoeg de Britse voedingscontrole voorbij raken, kmo’s die nog niet beseffen dat hun toeleveranciers onderdelen uit het VK laten overkomen, geneesmiddelenproducenten die hun erkenning verliezen, advocatenkantoren die plots niet zomaar meer in de City kunnen zakendoen, en vliegtuigmaatschappijen die van Londen naar Brussel vliegen.

De impact dreigt stevig te zijn. Uit btw-data van de federale overheid blijkt dat 18.000 bedrijven leveren aan het Verenigd Koninkrijk, wat van het land onze op drie na belangrijkste uitvoermarkt maakt. Volgens het IMF staat België op de vierde plek van landen die het zwaarst worden getroffen door een harde brexit. De federale regering is dan ook, zelfs in lopende zaken, noodplannen aan het maken.

Groei

KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove gaat ervan uit dat een harde brexit ons 1 procentpunt groei kan kosten, waardoor de economie zo goed als stilvalt. De KU Leuven berekende al dat de schok van een no deal 28.000 banen zou kosten. Vooral de voedings- en de textielsector, die al met lage marges en een duurdere euro rekening moeten houden, zijn kwetsbaar. Ook de haven van Zeebrugge, waar 45 procent van de trafiek gelinkt is aan het VK, zet zich schrap. Van de 2,8 miljoen auto’s die in de haven worden overgeslagen, komen er 1 miljoen uit het VK of gaan erheen.