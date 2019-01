De kwelduivels van Theresa May

De kans dat de Britse premier Theresa May haar brexitplan door het parlement kan loodsen, lijkt onbestaande. Ze ligt vanuit verschillende richtingen onder vuur. Wie zijn haar belangrijkste vijanden?

De 650 leden van het Britse Lagerhuis stemmen vanavond over de brexitdeal van Theresa May. Omdat de kamervoorzitter en zijn secondanten niet mee mogen stemmen en de pro-Ierse separatisten van Sinn Fein niet zullen opdagen, heeft de premier zo’n 320 stemmen nodig om haar plan goedgekeurd te krijgen. De kans dat dat lukt, is door het hevige verzet in haar partij (317 zetels) en in de oppositie onbestaande. Er wordt zelfs gevreesd dat May de stemming met meer dan 200 stemmen zal verliezen, wat ongezien zou zijn. Een overzicht van de belangrijkste luizen in Mays pels.

Jacob Rees-Mogg

De Conservatieve backbencher Jacob Rees-Mogg, die door zijn aristocratische imago en conservatieve standpunten de bijnaam ‘Honourable member of the 18th century’ kreeg, vuurt een fractie van zeker 40 à 50 hardliners in het Britse parlement aan die de Conservatieve partij in een houdgreep houden. Rees-Mogg is een beetje een cultfiguur vanwege zijn taalgebruik. Hij heeft het officieuze record van het langste woord ooit gebruikt in het Britse parlement in handen, met de term 'floccinaucinihilipilification', een omschrijving van het gedrag om iets onbelangrijk te beschouwen:

Jacob Rees-Mogg gebruikt de term floccinaucinihilipilification in het Britse parlement.

De groep van Rees-Mogg wil een radicale breuk met de Europese Unie en schiet het brexitplan van May af omdat dat het VK te veel in de Europese periferie houdt. Rees-Mogg was ook de man achter de motie van wantrouwen in december, die de premier overleefde.

Dominic Grieve

Schermvullende weergave Dominic Grieve. ©AFP

Dat het Britse parlement vanavond een betekenisvolle stem krijgt, heeft het te danken aan een groep van zo’n 15 eurofiele toryrebellen onder leiding van Dominic Grieve. Die sleurden in december 2017 een amendement door het parlement waardoor de regering-May haar brexitdeal niet zomaar per decreet kan doorduwen.

Advocaat Grieve, de zoon van een Franse moeder, was onder Conservatief premier David Cameron juridisch adviseur van de regering en gooit die indrukwekkende juridische kennis wel vaker in de strijd om Mays brexitdeal vakkundig te saboteren. Zijn doel: te allen prijze vermijden dat er een no-dealscenario komt. Zijn droom: een tweede referendum en geen brexit at all.

Boris Johnson

De flamboyante ex-burgemeester van Londen Boris Johnson symboliseert het verzet tegen de brexitdeal in Mays eigen regering. In juli nam hij ontslag als minister van Buitenlandse Zaken uit onvrede met de brexitplannen die de premier in haar buitenverblijf Chequers met haar kabinet besproken had. ‘De brexitdroom is stervende’, schreef hij toen in zijn ontslagbrief.

Als voorstander van een harde brexit bleef hij daarna May te pas en te onpas met kritiek bestoken. Zijn droom: ooit zelf premier worden. Johnson was niet de enige die opstapte, met het vertrek van Gareth Johnson van maandag staat de teller intussen op 13 ministers, onder wie zwaargewichten als ministers voor de Brexit David Davis en Dominic Raab.

Jeremy Corbyn

De grootste oppositiepartij Labour, die over 256 zetels beschikt, zal massaal tegen de brexitdeal stemmen. De andere oppositiepartijen SNP en de Libdems, samen goed voor nog eens 46 zetels, zullen dat ook doen. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft beloofd een motie van wantrouwen tegen May in te dienen als ze vanavond de stemming verliest.

Schermvullende weergave Labour-voorzitter Jeremy Corbyn. ©EPA

De kans dat hij daarvoor een meerderheid haalt en er nieuwe verkiezingen komen, lijkt klein, waarna hij waarschijnlijk voor een tweede referendum zal pleiten. Corbyn worstelt zelf met verdeeldheid in zijn partij, waar de klassieke arbeidersachterban een harde brexit voorstaat en de jonge en stedelijke kiezers overtuigd pro-Europees zijn. Een zachtere brexit lijkt het doel, maar hoe die er precies moet uitzien, is onduidelijk.

Arlene Foster