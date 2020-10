EU-Commissie stapt naar EU-Hof over Britse brexitwet

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte de beslissing bekend in een videoboodschap donderdagochtend. De boodschap valt op de laatste dag van de onderhandelingssweek 'van de laatste kans' in Brussel over een nieuw handelsakkoord met Londen.

De juridische procedure is een werk van lange adem, die Londen de mogelijkheid biedt alsnog de brexitwet in te trekken. Zo'n stap ligt erg gevoelig in het Verenigd Koninkrijk. Het toezicht van het Europees Hof van Justitie is voor de brexiteers altijd een belangrijke schopsteen geweest in hun strijd voor hernieuwde soevereiniteit en 'take back control'.