EU-chef Tusk haalt Boris Johnson onderuit

Volgens Europees president Tusk legt de Britse premier geen realistische alternatieven op tafel om de brexitdeal te redden.

De Britse premier Boris Johnson stuurde Tusk maandag een brief waarin hij opnieuw eiste dat de Ierse backstop wordt geschrapt. Die noodoplossing moet vermijden dat er na de brexit een harde grens komt tussen de EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland.

De backstop is een verzekering om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden, tenzij en tot er een alternatief is gevonden. Donald Tusk Europees president

Tusk haalde in een reactie hard uit naar Johnson. 'De backstop is een verzekering om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden, tenzij en tot er een alternatief is gevonden.' Volgens hem kwam Johnson niet op de proppen met 'realistische alternatieven'.

In zijn brief noemde Johnson de backstop 'ondemocratisch en inconsistent met de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk'. De noodoplossing, waarmee zijn voorganger Theresa May instemde, betekent immers dat het VK deel blijft uitmaken van de douane-unie met de EU. En daardoor kan Londen geen eigen handelsverdragen sluiten.

Merkel en Macron

De clash tussen Johnson en Tusk komt vlak voor de internationale vuurdoop van de Britse premier. Hij trekt woensdag naar Berlijn voor overleg met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Een dag later spreekt hij de Franse president Emmanuel Macron. En tijdens het weekend is er in de Franse badplaats Biarritz de G7-top.

Johnson riep Merkel en Macron maandag al op 'een compromis te sluiten' zodat er op 31 oktober een ordelijke brexit komt. 'Onze vrienden aan de andere kant van het Kanaal vertonen wat onwil om hun opstelling te veranderen. Ik vertrouw erop dat ze dat nog wel doen', zei de premier.

Johnson wil het brexitakkoord dat zijn voorganger May met Brussel sloot, openbreken. Vooral de backstop is een breekpunt. Maar de Europese Unie heeft eerder al aangegeven dat ze niet staat te springen om de afspraken aan te passen aan de eisen van de brexiteers.