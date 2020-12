EU en VK drukken op pauzeknop in brexitoverleg

De voorwaarden voor een akkoord zijn niet vervuld vanwege significante meningsverschillen over eerlijke concurrentie, visserij en de regeling van geschillen , luidde het op Twitter. Daarom drukken de twee kampen even de pauzeknop in. De onderhandelaars willen eerst terugkoppelen naar hun achterban.

Gaspedaal

Vier weken voor de scheiding tussen de EU en het VK definitief afgerond is, luidt het dilemma voor Johnson nog steeds: to deal or not to deal. Londen drukte de voorbije dagen het gaspedaal in de onderhandelingen in.