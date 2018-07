EU roept overheden, bedrijven en particulieren op zich voor te bereiden op brexit

Want het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal, met of zonder akkoord over de scheiding en de toekomstige relatie, zeer waarschijnlijk tot ontwrichting leiden, waarschuwt de Europese Commissie.

Op 30 maart 2019 is het Verenigd Koninkrijk normaal gezien geen lid meer van de Europese Unie. Dat zal gevolgen hebben voor burgers, ondernemingen en overheden in de EU en aan de overkant van het Kanaal.

No-deal-scenario

In het ideale scenario zijn afspraken voor een ordelijke terugtrekking vóór 30 maart 2019 geratificeerd. 'Maar lukt dat niet, dan komen we terecht in een 'no-deal'- of 'cliff-edge'-scenario', klonk het donderdag.