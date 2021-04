'Een lading kamerplanten kost sinds de brexit 200 euro extra'

Sinds de brexit controleert een inspecteur urenlang of alle planten van het Oost-Vlaamse Gimall aan de Britse eisen voldoen. 'Naar het VK exporteren is duurder en trager geworden, maar de Britten moeten blijven importeren omdat ze nooit zelf al hun planten kunnen telen.'

Aan een tafeltje in het magazijn van de plantengroothandel Gimall Plants in Lochristi zitten twee mannen te konkelfoezen. Ze zouden er niet zitten als het Verenigd Koninkrijk op 1 januari niet uit de Europese Unie was gestapt. Een van de mannen is controleur van het het FAVV, de overheidsdienst die de voedselveiligheid controleert. 'Hij komt sinds de brexit elke dag gedurende enkele uren over de vloer', zegt zaakvoerder Frederik Braet. 'Hij controleert alle planten voor het VK op schadelijke organismes zoals virussen, bacteriën en schimmels.'

Het is de ingrijpendste brexitverandering voor Gimall, dat een derde van zijn planten uitvoert naar het VK. Vroeger kon het familiebedrijf ongehinderd exporteren. 'Het VK gebruikte het Europese plantenpaspoort', zegt Braet. 'Een onderdeel daarvan waren steekproeven door het FAVV.' Zo verhindert de EU de verspreiding van plantenziektes.

Toen het VK de EU verliet, moesten de Britten een eigen controlemechanisme uitwerken. 'Ze eisen dat elke plant wordt gecontroleerd voor die in het VK aankomt', zegt Braet. 'Ze willen ook 24 uur op voorhand weten welke planten hun land binnenkomen. Want ze houden in eigen land ook steekproeven.' Zo kan het zijn dat een plantje dat gekweekt wordt in een van de vele serres in Lochristi en omstreken drie keer wordt gecontroleerd: bij de teler, bij Gimall en in het tuincentrum in het VK.

De 'fytosanitaire controles' zijn niet het enige extra papierwerk waarmee de brexit Gimall opzadelt. 'We moeten nu ook export- en importdocumenten opmaken, met allerlei details over de oorsprong, de bestemming, het gewicht en de waarde van de lading.'

Duurder

Het papierwerk maakt een lading planten voor het VK 150 tot 200 euro duurder. 'Dat rekenen we door aan onze klanten, die het doorrekenen aan de Britse consument', zegt Braet.

Er zijn ook onrechtstreekse extra kosten, zoals die voor overuren. Die neemt het bedrijf op zich. 'We hebben 40 personeelsleden. Een van hen is voltijds bezig met brexitadministratie', zegt Braet. De ondernemer doet ook zelf overuren, samen met de andere vennoten: zijn vrouw, schoonzus en -broer.

De export naar het VK gaat trager en daarom hebben we meer plaats nodig. We breiden ons magazijn uit. Frederik Braet Zaakvoerder Gimall Plants

Het papierwerk maakt export ook trager, blijkt als we uitkijken over het Gimall-magazijn, dat vol planten staat. 'Normaal zou het hier nu nagenoeg leeg zijn', zegt Braet. 'Tot januari leverden de telers uit de buurt hun planten 's morgens in alle vroegte. 24 uur later stonden ze al in het VK. Maar door de controles duurt het nu dubbel zo lang.'

De brexit is een van de redenen waarom Gimall zijn magazijn tegen begin volgend jaar met 25 procent uitbreidt. We hebben permanent meer plaats nodig door de brexit. Dus hebben we zopas een aanpalend magazijn gekocht.'