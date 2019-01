Eerste hulp bij brexit

Hoe navigeer je naar een brexit die nog alle kanten uit kan? Specialisten én bedrijven gidsen u door het labyrint. ‘Beschouw de brexit als een opportuniteit.’

Ook na de verpletterende afkeuring van de brexit-deal van Theresa May tasten we nog steeds in het duister over de uitrol van de brexit.

Een bijna onrealistisch scenario is dat May alsnog groen licht krijgt van het parlement voor haar deal met de Europese Unie (EU). Dan start vanaf 29 maart - de dag van de brexit - een overgangsperiode van twee jaar die eenmalig kan worden verlengd. Het VK blijft daardoor tijdelijk in de douane-unie en de douaneformaliteiten treden pas op 1 januari 2021 in voege.

Maar ook een harde brexit, de ‘no deal’, blijft een optie. Het VK valt dan in de nacht van 29 op 30 maart uit de Europese douane-unie en de interne markt. De wederzijdse handel verloopt dan volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), met als gevolg onmiddellijke importtarieven, grenscontroles en logistieke chaos.

Het Verenigd Koninkrijk kan de brexit in theorie zelfs nog terugschroeven of een tweede referendum houden.

Eén ding is wél zeker: de bedrijven maken zich best zo brexitproof als mogelijk. Een handleiding, gebaseerd op een rondvraag onder specialisten en bedrijven.

1 Krijg zicht op uw kosten

‘Breng je kostenplaatje in beeld’, adviseert Tonia Van de Vyver, de brexitcoördinatrice van Flanders Investment & Trade (FIT). ‘Zo kan je cashflowvoorspellingen maken en financiële buffers aanleggen.’ Ze verwijst onder meer naar de uitgaven voor douaneformaliteiten, voorraden en een aanpassing van de IT-programma’s.

Dit is hét moment om je processen kritisch tegen het licht te houden en te optimaliseren. Daan De Vlieger director tax bij Deloitte

‘De prijzen van een uitvoeraangifte in België en van een invoeraangifte in het VK zijn gekend. Je kan ook al de invoerrechten nagaan die bij een ‘no deal’ gelden voor je producten. Een belangrijke vraag is of je die meerkosten makkelijk kan doorrekenen aan de klanten.’

Als de EU en het VK geen vrijhandelsakkoord bereiken, zullen op de Belgische exportproducten de invoertarieven gelden van ‘meest begunstigde natie’ van de Wereldhandelsorganisatie. Voor duizenden producten schommelen die rond 5 procent. Maar voor voeding kunnen ze tot 40 procent oplopen. Ook op textiel vallen ze relatief hoog uit.

2 Screen uw keten en contracten met Britse klanten

FIT raadt bedrijven aan hun contracten met Britse klanten te screenen. Wie draait op voor de eventuele tarieven en de kosten van douane-afhandelingen?

‘Wat staat erin over boetes als je je goederen niet op tijd levert?’, zegt Van de Vyver. ‘Soms staat in oude contracten nog ‘delivery duty paid’. Dat betekent dat de Belgische leverancier na de brexit de invoerrechten moet ophoesten.’

5% Zonder vrijhandelsakkoord zal op veel Belgische exportproducten naar het VK een tarief van 5 procent gelden. Maar onder meer voor voeding en textiel zal de heffing veel hoger zijn.

Bedrijven pluizen best ook hun leveranciersstromen uit. ‘Dat is zo’n beetje the elephant in the room’, waarschuwt Jeroen Gobbin, de brexitspecialist bij KPMG. ‘Bedrijven durven dat al eens te vergeten. Maar het is heel belangrijk om zeker te zijn dat ze je nog kunnen beleveren.’

Als een Frans bedrijf dezelfde onderdelen levert als de huidige Britse leverancier, kan het de moeite zijn om te veranderen.

3 Diversifieer uw export

Wie erg afhankelijk is van de export naar het VK kan, indien mogelijk, proberen andere markten aan te boren. De Vlaamse regering verhoogde onlangs het budget van FIT met 1,9 miljoen euro. Daarmee kunnen ondernemers verkenningsreizen naar mogelijke afzetmarkten organiseren.

4 Overweeg investeringen in het VK

‘Grote Belgische industriële spelers investeren al in logistieke of distributieplatformen in het VK’, zegt KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove. ‘Ook steeds meer kleinere bedrijven investeren in het VK om hun toegang tot de markt te garanderen, ook bij een harde brexit.’ Volgens de consultant Deloitte is er al een schaarste aan stockageruimte in het Verenigd Koninkrijk.

Daikin Europe, gespecialiseerd in airco- en verwarmingssystemen en een dochter van het Japanse Daikin Industries, heeft al beslist bijkomend in het VK te investeren.

Schermvullende weergave De haven van Zeebrugge lijkt beter voorbereid op brexit dan die van Calais ©jonas lampens

‘We zullen er onze stock om de lokale markt te beleveren verdubbelen’, zeggen Christophe Dullaert en Stefan Vermoortel, respectievelijk senior corporate planning officer en corporate planning manager.

‘Uit vrees voor logistieke disruptie beslisten we tegen eind maart van een voorraad voor een maand naar een voor twee maanden te gaan. Dat om zeker de eerste maanden na de brexit te kunnen blijven leveren. Daarvoor maakten we ook afspraken met onze leveranciers en logistieke partners.’

Daikin opent eveneens een nieuw magazijn in Ierland. ‘Om straks vertragingen en eventuele dubbele heffingen te vermijden, omdat we Ierland nu beleveren vanuit het Verenigd Koninkrijk.’

5 Denk aan de douane

FIT adviseert kmo’s die nog nooit buiten de EU hebben uitgevoerd - en dus geen kaas gegeten hebben van douaneformaliteiten, -software of invoerrechten - contact op te nemen met de douane of een externe douaneagent.

Grote bedrijven hebben doorgaans ervaring met export buiten de EU en bereiden zich grondig voor.

‘Wij investeerden al voor de brexit in een digitale link tussen ons bedrijf en de douane’, zegt Filip Wallays, de CEO van Agristo, een West-Vlaamse producent van diepvriesaardappelproducten die 30 procent van zijn 400 miljoen euro omzet in het VK haalt. ‘Dankzij dat IT-systeem moeten we niet meer fysiek naar inklaringskantoren gaan. Daar kunnen we ook in onze trafiek naar het VK van profiteren.’

We zullen mogelijk meer langs de haven van Zeebrugge passeren, omdat die volgens ons beter voorbereid is op de brexit dan bijvoorbeeld die van Calais Filip Wallays CEO Agristo

‘Want na de brexit zal 30 procent van onze omzet, waarvoor we nu zo goed als geen documenten nodig hebben, vroeg of laat veel meer administratie met zich meebrengen. Gelukkig hebben we ervaring met export naar derde landen, buiten de Europese Unie. Die is goed voor zo’n 35 procent van onze verkoop. Voor het VK zal het om gelijkaardige documenten gaan.’

Agristo vroeg ook al ruime tijd geleden het statuut van ‘Authorised Economic Operator’ (AEO) aan. Dat douanecertificaat bestempelt een bedrijf als een betrouwbare partner en dat betekent minder goederencontrole.

‘De procedure om voor zo’n statuut in aanmerking te komen vergt veel tijd,’ zegt Liesbet Nevelsteen, partner tax bij Deloitte. ‘Sommige bedrijven kloppen voor kortetermijnoplossingen beter bij de douane aan, want er zijn veel vereenvoudigingsprocedures. Denk aan de goedgekeurde plaats. Die staat je toe de afhandeling van bepaalde douaneformaliteiten van de grens weg te houden.’

6 Spreid uw transport naar het VK

Agristo doktert ook een spreidingsplan uit voor zijn goederenvervoer. CEO Wallays: ‘We doen nu vooral de havens van Rotterdam, Calais en Zeebrugge aan. We werken zowel met begeleide vracht, waarbij de chauffeur meereist, als met onbegeleide vracht, waarbij je enkel de vracht verscheept.’

‘Maar we zijn klaar om ons aandeel onbegeleide vracht op te drijven. Dat gaat sneller, omdat de chauffeur niet meereist en je minder douaneformaliteiten hebt. We zullen mogelijk meer langs de haven van Zeebrugge passeren, omdat die volgens ons beter voorbereid is op de brexit dan bijvoorbeeld die van Calais.’

Veel lading steekt in Zeebrugge nu al zonder begeleiding van de trucker de Noordzee over. Het Zeebrugse havenbestuur bouwt met de privésector ook aan een digitaal platform, dat het Belgische exportdocument voor goederen tijdens de overtocht naar het VK automatisch moet omzetten in het overeenstemmende Britse invoerdocument.

‘Zo kunnen formaliteiten sneller verlopen’, zegt Marc Adriansens, de CEO van ICO. Dat bedrijf baat in Zeebrugge de grootste autoterminal ter wereld uit, waar 2,1 miljoen wagens per jaar passeren.

‘Het platform zal begin volgend jaar klaar zijn. De haven van Zeebrugge bouwt daarmee een competitief voordeel uit ten opzichte van andere havens. Want bij veel verschepers leeft de vrees dat ze via de Kanaaltunnel of Calais niet meer op tijd bij de Britse klant zullen geraken.’

7 Beschouw de brexit als een kans