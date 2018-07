Eigen minister schiet brexitplan May af

Jaguar vreest miljardenfactuur door harde brexit

Jaguar Land Rover, de grootste Britse autobouwer, heeft zich bij het koor gevoegd van bedrijven die premier Theresa May waarschuwen voor een 'slechte brexitdeal' waarbij de handel met de EU drastisch belemmerd zou worden. Die zou Jaguar per jaar 1,2 miljard pond (1,4 miljard euro) per jaar kosten.

'We hebben dringend grote zekerheid nodig om te blijven investeren in het Verenigd Koninkrijk en onze toeleveranciers, klanten en 40.000 Britse werknemers te beschermen', liet Jaguar woensdag nabeurs weten.

'Een brexit die bureaucratie vergroot en de productiviteit en concurrentiekracht van de Britse industrie verlaagt is in niemands belang', voegt Tata Motors daar donderdag aan toe, het Indiase moederbedrijf van Jaguar Land Rover. De onheilstijding over de miljardenfactuur deed het aandeel Tata zakken naar het laagste peil in vijf jaar. Jaguar Land Rover was het voorbije boekjaar goed voor 77 procent van de omzet van Tata.

De voorbije weken waarschuwden ook BMW, dat de Britse automerken Mini en Rolls-Royce in handen heeft, Airbus en Siemens al dat een harde brexit hen zou nopen de investeringen in het VK drastisch terug te schroeven. Tienduizenden jobs zouden zo bedreigd worden. 'Het geduld van de zakenwereld nadert een breekpunt', lieten ook de Britse kamers van koophandel dinsdag weten.

Nietemin wees minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, het populistische gezicht van een harde brexit, die kritiek onlangs van de hand. 'Fucking business' zou hij de bedrijfsleiders denigrerend genoemd hebben tijdens een meeting.