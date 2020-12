'Engeland blijft het grootste frietland van Europa'

Een derde van zijn diepvriesfrieten- en kroketten verkoopt het Belgische Agristo in het Verenigd Koninkrijk. 'We zijn goed voorbereid op de brexit, maar tegen mogelijke chaos bij de douane zijn we niet opgewassen.'

Met zijn 460 miljoen euro omzet is Agristo een van de grootste diepvriesfrietenbakker van België. Liefst een derde van de productie gaat naar het Verenigd Koninkrijk. 'Dat is het grootste frietland van Europa, nog groter dan Duitsland en Frankrijk', zegt CEO Filip Wallays.

De ondernemer heeft er dan ook alles aan gedaan om goed gewapend te zijn tegen de brexit. 'We hebben het douaneproces volledig geautomatiseerd. Niemand moet handmatig documenten invullen en ze afprinten. Wanneer de vrachtwagen bij ons vertrekt, ontvangen de douanediensten digitaal alle nodige documenten. Wanneer onze vrachtwagens via een priority lane het schip op rijden, weten de douaniers via de nummerplaat meteen wat in de vrachtwagen zit.'

Strikter

De digitale procedure zorgt ervoor dat Agristo zijn producten vlotter het Kanaal kan overbrengen dan andere bedrijven. Maar waarnemers sluiten niet uit dat er vlak na nieuwjaar opstoppingen ontstaan aan de douaneposten in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Tegen opstoppingen aan de grensposten is geen enkel bedrijf opgewassen, ook Agristo niet. 'Als er op de snelwegen richting de havens grote files staan, dan kunnen onze trucks die natuurlijk niet voorbijrijden', zegt Wallays.

Om de hinder te beperken, regelde Wallays en mede-CEO Hannelore Raes verschillende aanvoeropties. 'We spreiden onze transporten over verschillende havens. Als er problemen zijn in een haven dan kunnen we uitwijken naar pakweg Rotterdam of Zeebrugge. Onze vrachtwagens gaan vanuit vier Europese havens naar het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen aankomen in acht Britse havens.'

Die optie kon Agristo deze week al uittesten, toen de Franse overheid wegens de uitbraak van een mutatie van het coronavirus een inreisverbod afkondigde tegen mensen die uit het Verenigd Koninkrijk kwamen. 'Via Dover konden we aan het begin van de week geen transporten meer doen, terwijl die haven normaal goed is voor een derde van onze export naar het Verenigd Koninkrijk. We zijn uitgeweken naar Zeebruggee en Rotterdam. Maar die konden niet alle vrachtwagens opvangen die we normaal via Dover verscheepten.'

Stockeren

Heel wat voedingsbedrijven stockeerden de voorbije weken extra voorraden in het Verenigd Koninkrijk. Ook Agristo deed dat. 'Maar de baten zijn beperkt', zegt Wallays. 'Wij werken met producten in hoge volumes. In normale tijden stockeren we onze frieten en kroketten één tot twee dagen in Britse magazijnen voor de naar de supermarkten vertrekken. Dat kunnen we oprekken met enkele dagen, maar niet meer dan dat.'

Als er geen deal zou komen tussen de EU en het VK, zou dat erg nadelig zijn voor Agristo. 'Als we invoerrechten moeten betalen op onze producten, dan moeten we die doorrekenen aan onze klanten, de supermarkten. De kans is groot dat uiteindelijk de Britse consument ervoor opdraait.'