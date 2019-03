Europa heeft het gehad met de Britten

‘Een uitstel van de brexit zonder enig plan? Nee, dank u.’ Europa heeft het gehad met de steeds weer in rondjes draaiende Britten. Het draagvlak voor een verlenging van de brexitonderhandelingen krimpt met de dag.

‘Europa heeft er alles aan gedaan om het brexitakkoord over de streep te trekken.’ Dat zei de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier na de tweede nederlaag van de Britse premier Theresa May. ‘De impasse kan enkel in het VK doorbroken worden.’

De gelatenheid van de boodschap verraadt ook de frustratie over de manier waarop de Britten in hun eigen sprookjes blijven geloven. Barnier vond het gisteren zelfs nodig te tweeten over de ‘gevaarlijke illusie’ die geopperd werd in het debat in het Lagerhuis dat de Britten nog zouden kunnen profiteren van een overgangsperiode - een verlengd verblijf in de EU dus - zonder een scheidingsakkoord. ‘Geen scheidingsakkoord betekent geen overgangsperiode’, benadrukte Barnier.

Pikant detail: die piste werd gelanceerd door Boris Johnson, brexiteer, enfant terrible van de tory’s en ex-minister van Buitenlandse Zaken.

Barnier geniet, ook na de nieuwe vaudeville in Londen, het volste vertrouwen van de 27 andere lidstaten. Tegelijk heeft de brexit zoveel tijd en energie geëist, zonder resultaat op te leveren, dat Europa nu echt af wil van de Britten. ‘Het Britse politieke kompas draait zot.’

Wantrouwen

De stemming over een ‘no deal’ vandaag wordt gezien als nutteloos, want te passief. En het draagvlak voor een uitstel van de brexit in Europa krimpt zienderogen. De Britten hebben geen plan. En dus kan met een verlenging van twee maanden niets worden gekocht. Daarvoor is het wantrouwen in Europa te groot. Terwijl net Europa niet warm loopt voor een eeuwig verblijf in deze halfslachtige brexitoplossing.

De Europese top van eind volgende week is wellicht de laatste van May. Maar de brexit zal ook die top domineren. Morgenmiddag bespreken de Europese leiders, zonder May, of ze verlengingen voor de brexitonderhandelingen toestaan. Daarvoor is een unanieme beslissing nodig van de 27 leiders. Die eenparigheid is allesbehalve gegarandeerd.

EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wil alvast dat de Europese leiders weten wat de juridische gevolgen zijn van een verlenging van de onderhandelingen tot na de Europese verkiezingen.