Europa waarschuwt voor 'zware verstoringen' bij harde brexit

Europees commissaris Pierre Moscovici vreest lange files en wachttijden in het geval van een no-dealbrexit bij de ingangen van de Kanaaltunnel en in de havens van Zeebrugge, Calais en Rotterdam.

Zoals het er nu voorstaat, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 12 april om middernacht zonder afspraken over de scheiding de Europese Unie. Dat zei Europees commissaris voor Economisch en Financiële Zaken, Belastingen en de Douane-unie, Pierre Moscovici, woensdag.

En die wenkende harde brexit zal zware gevolgen te hebben voor de relaties tussen het VK en Europa. 'Van de ene dag op de andere zal het Verenigd Koninkrijk voor de Europese Unie een derde land zijn. Dat brengt radicale wijzigingen in de relaties met zich mee. Voor bedrijven en burgers', luidde het.

Moscovici is beducht voor 'zware verstoringen' van de handel en de verplaatsingen tussen de EU en het VK. Hij waarschuwde rekening te houden met lange files en wachttijden bij de ingangen van de Kanaaltunnel en in de havens van Zeebrugge, Calais en Rotterdam. 'Ook al investeerden verschillende lidstaten de voorbije maanden fors in infrastructuur en de aanwerving van extra douanepersoneel.'