Farage wil Johnson niet voor de voeten lopen

Om de brexit niet in gevaar te brengen blijft de Brexit Party van Nigel Farage weg uit Conservatieve kiesdictricten.

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van donderdag 12 december trekt Farage zijn Brexit Party terug uit 317 kiesdistricten die bij de vorige stembusgang in handen van de Conservatieven vielen. Met zijn demarche wil hij naar eigen zeggen de brexit niet op de helling zetten.

Farage was aanvankelijk van plan in meer dan 600 kiesdistricten kandidaten het veld in te sturen. Maar hij vreesde dat de voorstanders van de brexit hun stem zouden verdelen over de Brexit Party en de Conservatieve partij van premier Boris Johnson. En dat zou Labour in de kaart kunnen spelen.

Het Britse kiessysteem is gebaseerd op districten waar de kandidaat met de meeste stemmen de parlementszetel van dat district krijgt. Op basis van de peilingen becijferde Farage dat vooral in het zuiden van Engeland en in Wales veel brexiteers twijfelden over een stem op de Brexit Party of de Conservatieven.

Een goed einde

Johnson juicht de beslissing van Farage toe. 'Dit is de bevestiging dat er slechts een manier is om de brexit tot een goed einde te brengen, en dat is door voor de Conservatieven te kiezen', zei hij. De Conservatieve partijvoorzitter James Cleverly waarschuwde evenwel dat Farage de 'brexitstemmen' nog altijd kan verdelen.