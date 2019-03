Franse champagnehuizen leggen megastock aan in VK

De officiële datum voor de scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie nadert met rasse schreden. Zeventien dagen voor de breuk in principe een feit wordt, zijn de Britten het nog altijd niet eens over de scheidingsakte .

Die besluiteloosheid leidt tot zenuwachtigheid in de bedrijfswereld. Ondernemers zijn vooral beducht voor een brexit zonder deal. Dan loeren importtarieven en monsterfiles aan de douane voor buitenlandse bedrijven om de hoek.

Voorraden

'In het Verenigd Koninkrijk zijn in de aanloop naar 29 maart al meer dan 10 miljoen flessen opgeslagen', zegt Jean-Marie Barillère, de voorzitter van de Unie van Champagnehuizen (UMC). 'Tegen eind maart kan die voorraad zelfs 15 miljoen flessen bedragen', voegt Laurent d'Harcourt, de voorzitter van het champagnehuis Pol Roger, toe.

Grootste buitenlandse klant

Dat de producenten massaal flessen opslaan in het VK, hoeft volgens hen niet te verbazen. Het VK is voor alle grote 'huizen' de grootste buitenlandse klant. In 2017 consumeerden de Britten 27,8 miljoen flessen champagne.