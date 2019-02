Geneesmiddelenagentschap EMA moet ondanks brexitverhuis Londense huur blijven betalen

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA mag de huurovereenkomst voor zijn kantoren in Londen niet stoppen voor de brexit. Dat heeft een rechter in de Britse hoofdstad woensdag besloten.

Het agentschap moet uit Londen weg omdat het Verenigd Koninkrijk binnenkort normaal gezien de EU verlaat. Amsterdam sleepte het felbegeerde order binnen. Uiterlijk op 1 april 2019 moet het EMA helemaal verhuisd zijn naar Nederland. Het bureau heeft 900 mensen in dienst en is de zwaarst getroffen EU-instelling door de brexit.

Het EMA zit in het Londense zakendistrict Canary Wharf. De organisatie betoogde dat de brexit een onverwachte gebeurtenis was, die de 25-jarige huurovereenkomst voor het kantoor met de Canary Wharf Group 'frustreerde'. Daarom zou het EMA niet langer aan de deal gebonden zijn. De rechter was het daar niet mee eens.