Haalt Brits parlement 'no deal' (even) van tafel?

Leden van de Britse regering lijken aan te sturen op een softere brexit dan Conservatief premier Theresa May nog altijd nastreeft.

Rond 20 uur Belgische tijd stemt het Britse parlement of het Verenigd Koninkrijk op 29 maart plotsklaps de Europese Unie verlaat zonder akkoord, wat grote economische schade zou aanrichten. Ook in België. Die piste is voorlopig de enige optie, omdat het Lagerhuis dinsdag voor de tweede keer in evenveel maanden het scheidingsakkoord van Conservatief premier Theresa May met een overweldigende meerderheid verwierp.

De verwachting is evenwel dat woensdagavond ook die no-dealbrexit van tafel gehaald wordt. Hoewel May haar partijgenoten een vrije stemming toestaat, zal ze zelf tegenstemmen. Ook haar minister van Financiën Philip Hammond verwerpt zo'n chaotische brexit.

Uitstel

In dat geval komt er donderdagavond een derde stemming, dit keer om de brexit over de deadline van 29 maart te tillen. Vermoedelijk is voor uitstel met zo'n twee maanden wel een meerderheid, al lijkt de EU - die ook moet instemmen - er stilaan nog weinig appetijt voor te hebben.

De vraag is immers wat het oplost. Zolang het VK geen idee heeft welke brexit het wel wil, komt een no deal na 29 maart zo onherroepelijk terug. Wat de Nederlandse premier Mark Rutte woensdag tijdens een besloten meeting naar verluidt deed schamperen over de stemming van woensdagavond: 'Het is alsof de Titanic stemt om de ijsberg te vragen aan de kant te gaan.'

De Conservatieve partijtop onderstreepte woensdag niettemin andermaal de enorme schade die een no deal kan aanrichten. 'Aanzienlijke disruptie op korte en middellange termijn, en een minder welvarende economie op de lange termijn', voorspelde Hammond.

Europese auto's

De regering-May maakte ook bekend dat ze de importtarieven bij een no deal gevoelig laat zaken, maar dat de Britse landbouw- en autosector wel beschermd worden. Dat betekent dat de Europese export naar het VK, die nu tariefloos verloopt, wel getroffen kan worden. Maar ook dat Britten straks meer moeten betalen voor Europees voedsel en wagens.

Opvallend is dat Hammond, altijd al een van de meest antibrexitgestemde minister in de regering-May, woensdag het parlement opriep te zoeken naar 'een consensus'. Terwijl May woensdag nog altijd haar brexitdeal omschreef als een 'goede deal', en zo leek te hopen die bij een derde stemming alsnog door het parlement te loodsen, werd Hammonds interventie geïnterpreteerd als een uitgestoken hand naar de oppositiepartij Labour. Die pleit er al langer voor een veel softere brexit na te streven dan May onderhandelde: het VK zou dan in de douaneunie blijven, en dicht bij de Europese interne markt.

Oplossing

Al even opvallend was dat minister van Gezondheid Michael Gove, nochtans samen met Boris Johnson destijds het boegbeeld van de brexitcampagne, woensdag leek te hinten dat er donderdag, als het parlement een brexituitstel verkiest, ook werk gemaakt kan worden van een reeks 'indicative votes'. Via zulke niet-bindende stemmingen zou het parlement kunnen aangeven welke brexitoplossing het dan wel wil. Een softe variant? Een tweede referendum, wat veel Labour-leden ook nastreven? Alsnog Mays deal? Of nog een andere creatieve uitweg?