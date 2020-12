Handelsakkoord blijft doekje voor het bloeden, aan beide kanten...

De Britse premier Boris Johnson triomfeert dat het VK eindelijk soeverein is. Maar Johnsons favoriete slogan 'Take Back Control' is een lege doos.

Het 'kerstakkoord op een bedje van vis' beperkt de chaos van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese interne markt en douane-unie. Maar de deal neemt niet weg dat de brexit alleen maar verliezers telt.

De uiteenlopende reactie op de kerstdeal in Brussel en in Londen spreekt boekdelen. Premier Boris Johnson triomfeert dat het Verenigd Koninkrijk eindelijk soeverein is. EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen is vooral opgelucht dat een chaotische en dure no-deal op 1 januari op de valreep kon worden vermeden.

Symbolische overwinningen zijn er voor beide kanten, maar niet zo veel als in Londen gespind wordt. De Europese Unie slaagde erin de schade te beperken en de eenheid te bewaren, tot op het allerlaatste moment. Maar de inhoud van het akkoord is voer voor verder overleg en confrontatie de komende jaren. Het Britse vertrek uit de Europese Unie kan nog lang aardschokken en naweeën veroorzaken in de Europese en de Britse politiek.

Geen frictieloze handel

De brexitdeal redt de meubelen. Er komt geen bom onder de voor beide partijen erg belangrijke handelsstromen over het Kanaal. Europees onderhandelaar Michel Barnier en zijn team hebben alles uit de kast gehaald om de samenwerking te behouden op vlak van energie, transport, terreurbestrijding en klimaatverandering. Johnson tekent ook in op bijvoorbeeld het Europees innovatieprogramma Horizon. Maar wat Londen krijgt, ligt mijlenver van de voordelen die het land als lid van de Europese Unie genoot.

Voor Johnson is de deal de vertaling van de herwonnen soevereiniteit, een simpel handelsakkoord dat de 'frictieloze handel' over het Kanaal behoudt, maar het Verenigd Koninkrijk verlost van de Europese ketens.

Voor Johnson is de deal de vertaling van de herwonnen soevereiniteit, een simpel handelsakkoord dat de 'frictieloze handel' over het Kanaal behoudt, maar het Verenigd Koninkrijk verlost van de Europese ketens: regels die opgelegd worden door 'Brussels' en de voogdij van het Europees Hof van Justitie. Johnsons keuze om uit de douane-unie te stappen leidt naar een harde brexit. Maar de beloofde 'frictieloze handel' biedt de brexitdeal niet. Er komen douanecontroles en formaliteiten en veel poespas aan de grens.

Op papier boekt Johnson ook andere belangrijke symbolische overwinningen: het recht om eigen regels uit te vaardigen, bijvoorbeeld. Alleen beperkt het brexitakkoord de bandbreedte van die macht. Londen mag niet onder de Europese sociale en milieunormen duiken. Ook een 'Singapore aan de Theems', een fiscaal paradijs aan de overkant van het Kanaal, is bezworen. En er zijn strenge afspraken gemaakt over oneerlijke staatssteun. Europa krijgt zelfs het recht om invoerrechten of sancties te treffen als Londen tegen die afspraken ingaat.

Dat alles maakt Johnsons favoriete slogan 'Take Back Control' een lege doos. Londen onderging de macht van de sterkste in de onderhandelingen, is in Europese kringen te horen. Wat Johnson wel voor mekaar kreeg, is dat het Europees Hof van Justitie geen zeggenschap meer heeft over de Britse wetten, een belangrijke symbolische overwinning.

Londen onderging de macht van de sterkste in de onderhandelingen, is in Europese kringen te horen.

De City wacht

Londen krijgt wel opnieuw de volle soevereiniteit over de eigen wateren, maar pas over 5,5 jaar. In die overgangsperiode dragen de Europese vissers een vierde van hun vangstrechten over aan hun Britse collega's, een verlies van samen 162 miljoen euro. Maar zelfs hier is niet echt sprake van overwinnaars. Londen en Brussel onderhandelen na die overgangsperiode jaarlijkse vangstquota. In extremis kan de EU tarieven heffen op de toegang van de Britse vis tot de Europese markt.

Voor diensten, 80 procent van de Britse economie, is niets geregeld. De Londense City heeft vanaf 1 januari geen Europees paspoort meer. Het verlenen van een Europees paspoort ligt uitsluitend in de handen van de Europese Commissie en die heeft weinig haast voor het toekennen van equivalentie aan de Londense City.

Geopolitiek

In de kerstdeal ontbreekt samenwerking over defensie en buitenlands beleid. Dat is een blamage. Met de brexit verliest Europa behalve een groot land ook een militaire sterkhouder. Het vertrek van de Britten verzwakt Europa intern en internationaal. Zeker op een kantelmoment als nu, met grote crisissen, een verzwakt Verenigde Staten en geopolitieke verschuivingen. De Europese interne markt valt van ruim een half miljard inwoners terug naar 450 miljoen mensen. De economische macht van Europa krijgt een serieuze deuk.

De Britse terugkeer als soevereine grootmacht op het wereldtoneel is een droombeeld en lijkt in niets op het machtige Gemenebest van weleer. Veel meer dan een symbolische vuist kon Johnson de voorbije maanden niet maken tegen de gedwongen 'pekingisering' van de voormalige kroonkolonie Hongkong. De brexitdeal vermijdt vooral dat Johnson een blauwtje loopt bij de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden.