Hoe gaat het verder met de brexit?

Vandaag buigen de 27 Europese lidstaten zich over de juridische teksten van het akkoord dat de onderhandelaars van beide kampen bereikt hebben. Die teksten heeft de Britse premier Boris Johnson zaterdag nodig om de deal in zijn eigen parlement goedgekeurd te krijgen. Als aan het akkoord nog losse eindjes zitten, worden die aan elkaar geknoopt.

Zaterdag

Overmorgen roept Johnson hoogst uitzonderlijk het Britse parlement bijeen op een zaterdag. De 650 leden van het Lagerhuis moeten dan stemmen of ze het licht op groen zetten voor zijn brexitdeal. De kansen dat hij slaagt waar zijn voorgangster Theresa May driemaal faalde, lijken toe te nemen. Al blijft het een uiterst wankele evenwichtsoefening en broedt de oppositie op een amendement om Johnsons deal te onderwerpen aan een tweede referendum.

Het akkoord, dat nu enkel in het Engels bestaat, moet na goedkeuring nog juridisch worden opgepoetst en vertaald in alle 23 EU-talen. Het Britse parlement en het Europees Parlement moeten formeel hun zegen geven voor de ordelijke brexit een feit is.