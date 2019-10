Johnson krijgt allicht pas dinsdag steun voor vervroegde verkiezingen

Het Britse Lagerhuis heeft maandagavond het verzoek van premier Boris Johnson voor vervroegde verkiezingen op 12 december verworpen. Dinsdag probeert hij het opnieuw. Met meer kans.

Het Lagerhuis stemde maandagavond al voor de derde keer over een verzoek voor vervroegde verkiezingen van premier Johnson. Hij hoopt zo zijn Conservatieve partij opnieuw aan een meerderheid in Westminster te helpen, waarna hij zijn brexitplannen door het halfrond kan loodsen.

Maar voor een dergelijke motie is een tweederdemeerderheid nodig, en die kreeg Johnson eerder al twee keer niet bij elkaar. Dat lukte ook maandagavond niet. 299 parlementsleden stemden voor vervroegde verkiezingen, 70 stemden tegen, heel wat anderen onthielden zich. Johnson kwam uiteindelijk 136 stemmen tekort.

Gewone meerderheid

De regering geeft het plan om de Britten op 12 december naar de stembus te sturen echter nog niet op. Meteen na de stemming kondigde Johnson aan dat hij de parlementsleden maandagavond nog een nieuw wetsvoorstel van de regering zal bezorgen voor verkiezingen op die datum. Het gaat om een amendement op de Fixed-Term Parliaments Act, de wet die de organisatie van verkiezingen omschrijft. Om dat amendement goed te keuren volstaat een gewone meerderheid.

We kunnen deze verlamming niet langer toestaan. Dit huis kan het land niet langer gegijzeld houden. Boris Johnson Brits premier

'Voor de derde keer heeft de oppositie ons aanbod om de brexit gedaan te krijgen verworpen. Ik denk dat de kiezer dat verbijsterend zal vinden', wierp Johnson zijn tegenstanders vlak na de stemming voor de voeten. 'Maar we kunnen deze verlamming niet langer toestaan. Dit huis kan het land niet langer gegijzeld houden. Nu een 'no deal' van tafel is, hebben we een geweldig nieuw akkoord, en het is tijd voor de kiezers om zich daarover uit te spreken en om dit disfunctioneel parlement te vervangen door een nieuw parlement, dat de brexit gedaan kan krijgen.'

Goede kans

Het voorstel van Johnson maakt volgens waarnemers een goede kans. Oppositiepartijen SNP en de Liberal Democrats zijn voorstanders van vervroegde verkiezingen, maar dan wel op 9 december - waardoor meer studenten zouden kunnen gaan stemmen - én met de belofte dat Johnson zijn brexitakkoord intussen niet door het parlement zou jagen. De LibDems en de Scottish National Party zijn tegen de brexit, en hopen op extra zetels in het parlement om een nieuw referendum over het EU-lidmaatschap te forceren.

De SNP is geneigd het regeringsvoorstel te steunen, liet kopstuk Ian Blackford meteen na Johnsons aankondiging uitschijnen, al benadrukte hij ook de voorwaarden. 'Ook op de oppositiebanken willen we nieuwe verkiezingen, maar we vertrouwen de premier niet. We willen de absolute zekerheid dat er geen poging zal zijn om de Withdrawal Agreement Bill (de tekst die Johnsons brexitakkoord met de EU in wet moet omzetten, red.) opnieuw voor te leggen.'

Labour

Bij Labour, de grootste oppositiepartij, is men minder happig op vervroegde verkiezingen. De jongste peilingen wijzen uit dat die vooral voor de Tories goed zouden uitpakken. Maar ook Labour zal het wetsvoorstel 'onderzoeken', zei partijleider Jeremy Corbyn. 'Wij kijken uit naar een duidelijke en definitieve beslissing dat de 'no deal' absoluut van tafel is en er geen gevaar meer is dat deze premier zijn beloftes niet nakomt - want daar heeft hij ervaring mee - en dit land zonder akkoord uit de EU loodst.'